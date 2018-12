Ontruiming gekraakte ADM-terrein pas na kerstdagen

Dat zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag in de raad. In 1997 kraakte een groep kunstenaars het terrein, nadat vastgoedondernemer Bertus Lüske de oude loodsen en havens van scheepsbouwbedrijf ADM in handen had gekregen.



Zijn nazaten hebben inmiddels nieuwe bedrijven gevonden die het terrein in gebruik willen nemen. Na een lange juridische procedure oordeelde de Raad van State in juli dat de groep uiterlijk 25 december moet zijn vertrokken. Volgens de gemeente gaat het om een onherroepelijke uitspraak.



Sindsdien steggelen de krakers en het stadhuis over een alternatieve locatie voor de gemeenschap in Noord. Het is inmiddels bijna 25 december en nog steeds is niet iedereen vertrokken.



Te gortig

Maar om nu op Eerste of Tweede Kerstdag de resterende ADM-bewoners op straat te zetten, dat is de stad te gortig. Daar komt bij dat ook gemeentepersoneel het liefst Kerst viert tijdens de Kerstdagen en alleen ingezet wordt voor calamiteiten.



Kort na de kerstdagen zullen handhavers naar het ADM-terrein gestuurd worden. Zij moeten beoordelen of het terrein leeg en opgeruimd is achtergelaten door de groep. Zo niet, dan wordt een ontruimingsprocedure in gang gezet en worden de bewoners gesommeerd te vertrekken.



Verhuisbewegingen

Dit kan uiteindelijk leiden tot politie-inzet, als de krakers zich verzetten. Halsema wilde hier niet op vooruit lopen. Met dit scenario is rekening gehouden, maar daarvoor zijn nog geen concrete aanwijzingen. Volgens de burgemeester zijn inmiddels verhuisbewegingen op gang genomen.



Halsema wil niets zeggen over een eventuele ontruiming. "Daar zit een verrassingselement in, dat is informatie die we niet prijsgeven." Halsema hoopt dat de stad niet tot ontruiming hoeft over te gaan.



