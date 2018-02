Ontruiming dreigt voor seksclub Stadhouderskade

Als de exploitant hier niet in slaagt, wordt de club op 1 maart ontruimd. Hiertoe oordeelde de voorzieningenrechter deze week.



De huurachterstand is ontstaan omdat de seksclub al een tijd op last van de burgemeester is gesloten. Dit op basis van de Opiumwet: de politie had tijdens een inval vorig jaar ruim 9 gram cocaïne en meer dan 53,4 ml van de harddrug GHB aangetroffen. Daarnaast zouden medewerkers van de club in drugs hebben gehandeld.



De verhuurder van het pand vanwege de huurachterstand de voorzieningenrechter gevraagd zijn pand te ontruimen. Die oordeelde dat pas op 1 maart te zullen doen, omdat er een redelijke kans is dat de uitbaatster van de seksclub binnenkort de deuren van de Crystal Club weer mag openen en dan de ontstane huurachterstand van 3 maanden kan inlossen.



De ontruiming van de seksclub zou voor de uitbaatster een financiële strop zijn, daar zij ruim 600.000 euro sleutelgeld heeft betaald.