Ontruiming begonnen van kraakpand in Marnixstraat

Politie start ontruiming kraakpand Marnixstraat. Beeld Het Parool

Voor de deur van het pand, door de krakers benoemd tot ‘Hotel Mokum’, staat een groep van ongeveer zestig man. Agenten hebben hen medegedeeld dat ze moeten vertrekken. Een deel van hen demonstreerde een dag eerder ook op het Leidseplein. Zes van hen hebben zichzelf vastgeketend met lock-onbuizen aan een Renault Twingo.

Vanaf midden oktober is Hotel Marnix gekraakt door actiegroep Pak Mokum Terug, waar ze sindsdien werken aan een plek waar krakers en activisten samenkomen. Eerder liet de gemeente weten dat het pand ontruimd zou worden. Gisteravond werd aangekondigd dat dit op zaterdagmiddag zou gebeuren.

Als reden voor de spoedontruiming is brandveiligheid gegeven, maar het besluit is volgens het krakerscollectief ‘onrechtmatig en vals’. “We zijn in gesprek met de gemeente en dat overleg wordt nu misbruikt voor ontruiming. Het vertrouwen tussen de burgers en de gemeente wordt nog verder beschadigd door dit soort taferelen,” aldus Charlie van Hotel Mokum. “Door dit besluit komen de huidige bewoners op straat te staan.”