Ontruiming ADM-terrein van start

De handhavers, die met een man of 25 zijn, hopen dat de bewoners vrijwillig willen vertrekken. Ook de politie is aanwezig. De ME staat klaar voor als er geen medewerking wordt verleend bij het vrijwillige vertrek.



Binnen de hekken van het ADM-terrein, dat eenentwintig jaar geleden is gekraakt, wonen tientallen mensen die eigenlijk op eerste kerstdag al weg moesten zijn. Er zijn naar schatting nog vijftig bewoners op het terrein aanwezig.



Slibvelden

De bewoners krijgen een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden op de slibvelden in Noord. Een deel van de ADM'ers is hier al naartoe verhuisd. De gemeente hoopte dat alle bewoners vrijwillig vertrekken. Nu dat niet gebeurd is, is de gemeente alsnog tot ontruiming overgegaan.



Eigenaar van het terrein Ferry Sint is opgelucht: "Het jaar begint goed voor ons. Eindelijk is het zo ver na 21 jaar. We kunnen nu ook dit terrein verhuren."