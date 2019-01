Ontruiming ADM-terrein in volle gang

Slibvelden

Binnen de hekken van het ADM-terrein, dat eenentwintig jaar geleden is gekraakt, wonen tientallen mensen die eigenlijk op eerste kerstdag al weg moesten zijn. Er zijn naar schatting nog vijftig bewoners op het terrein aanwezig.



De bewoners krijgen een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden op de slibvelden in Noord. Een deel van de ADM'ers is hier al naartoe verhuisd. De ADM'ers kunnen maximaal twee jaar op de slibvelden blijven. Daarna moeten ze uitwijken naar Almere.



De bewoners die nog op het ADM-terrein zijn klampten zich vast aan een brief die het Mensenrechtencomité van de VN in de laatste week van 2018 naar de gemeente stuurde. Er waren bij het comité klachten binnengekomen over de slibvelden als alternatieve locatie - het comité vroeg het terrein niet te ontruimen totdat ze onderzoek hebben gedaan.



Lees ook: In beeld: de ontruiming van het ADM-terrein