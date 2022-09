Ontmoetingsplek De VerbroederIJ mag toch blijven in Amsterdam-Noord

Beeld Daphne Lucker

Begin dit jaar kreeg Stichting de VerbroederIJ te horen dat ze eind november na vier jaar plaats moest maken voor de komst van van een tijdelijke Techschool op het terrein. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze maand anders: het halen van de planning om het tijdelijke schoolgebouw in Noord te plaatsen was onzeker geworden. Een gebouw aan de Darlingstraat in Zuidoost is daarvoor een geschikt initiatief, meldt de gemeente. Omdat de school tijdelijk naar Zuidoost gaat, kan De VerbroederIJ behouden worden.

De gemeente wil de sociaal-maatschappelijke functie van De VerbroederIJ behouden en ziet de stichting als enige gegadigde voor de huur van het terrein. De ontmoetingsplek zorgt volgens de gemeente voor verbinding en sociale cohesie, is met het uitdelen van voedselpakketten belangrijk in de strijd tegen armoede en biedt werkgelegenheid voor kwetsbaren. Een petitie om De VerbroederIJ op deze plek te behoudenis duizenden keren ondertekend.

Verbinden

Terwijl het horecabedrijf van De VerbroederIJ wordt gerund door vrijwilligers en betaalde krachten is er ook een dagbesteding voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij helpen in de moestuin, klussen op de boerderij of staan in het restaurant. Op het terrein worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals dansavonden, etentjes met buurtbewoners, muziekfestivals en buurtmarkten.

De VerbroederIJ en de gemeente zijn nog in gesprek over de voorwaarden van de huurovereenkomst. Mede-oprichter Tania Spaans is ‘heel dankbaar’ dat de gemeente van plan is het contract te verlengen. “Wij willen er heel graag blijven. We krijgen nu de kans om verder te verdiepen waar we aan begonnen zijn: verbinden van buren, uit alle lagen van onze samenleving.”

