Ontlading bij gestrande reizigers die terug mogen: ‘We kunnen weer ademhalen’

Karin en Francien Schoordijk in Panama. Beeld privéfoto

Karin Schoordijk (57) uit de Watergraafsmeer moest huilen toen ze hoorde dat zij en haar zus Francien terug konden vliegen uit Panama. “We hebben zoveel doorgemaakt en zoveel stress gehad. Toen het eindelijk zover was en ik mijn dochter aan de telefoon kreeg, kwam de ontlading,” zegt Karin Schoordijk, medewerker bij de bloedbank Sanquin.

Karin en haar zus Francien (59), universitair docent Nederlands uit Diemen, vertrokken op 7 maart naar Panama. “Er was in die tijd slechts één geval van corona in Panama. De eerste dagen waren vrij probleemloos maar per dag liep de spanning bij de bevolking op,” zeggen ze.

De zussen reden met hun gehuurde auto naar het regenwoud, verbleven in hostels en bezochten het eiland Bocas del Toro vlakbij Costa Rica. Een week na hun vertrek hoorden ze dat hun terugvlucht naar Nederland gecanceld was. “We begonnen ons zorgen te maken. Er kwamen steeds meer restricties: een avondklok, beperkte winkeltijden, gesloten stranden en een alcoholverbod. De luchthaven ging dicht, boten vertrokken niet meer van de eilanden en er waren controles onderweg. We hoorden dat mensen halsoverkop vliegtickets naar Nederland voor twee- tot drieduizend euro boekten.”

Instanties waren, zeggen ze, intussen niet bereikbaar. “We kregen antwoordapparaten, geautomatiseerde berichten en sites met FAQ’s. De ambassade was niet bereikbaar en niemand kon ons iets vertellen als je wel iemand aan de telefoon kreeg,” zegt Francien.

Een Nederlands stel dat een hotel in de provincie Veraguas in het midden van het land runde, bood hen een week onderdak. “We waren er blij mee. Hangen op een luchthaven leek ons vreselijk,” zegt Karin.

Een dikke knuffel

Enkele dagen geleden kregen ze een mailtje over de terugvlucht vanaf Panama-Stad waar ze met de auto naartoe reden. “We konden pas echt ademhalen toen we een bevestiging kregen van onze terugvlucht. We belden direct onze kinderen. Ze stonden te juichen.”

Maar, vertellen ze, er waren ook jonge backpackers die zonder geld of op afgelegen plekken zaten en niet naar het vliegveld in Panama-Stad konden komen. “Wij hadden tenminste een auto. Dat was onze redding,” zegt Francien.

Donderdagavond vertrekt hun vliegtuig. “We moeten wel bijkomen van deze vakantie. We hebben veel geluk gehad en engeltjes op onze schouder.”

Karin: “Mijn dochter zei: ‘Ik kom je ophalen en geef je een dikke knuffel.’ Ik riep meteen: ‘Dat mag niet.’ Maar dat kon haar niet schelen, zei ze.”

‘Met alle landen bezig’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook bezig reizigers uit andere landen te halen. “We proberen alles zo snel mogelijk te organiseren. We zijn met alle landen bezig,” aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De Amsterdammers Bruno de Vos en zijn vriendin Stefanie Nijenbandring die aan het zeilen waren bij de San Blas-eilanden bij Panama kunnen ook met de vlucht mee. De Vos stuurde woensdag een audio-bericht: “De vissersbootjes met proviand komen niet meer langs. We worden nu gelukkig opgehaald door een speedboot. We moeten door controleposten heen en kregen hiervoor een soort vrijwaringsbrief van de ambassade, zodat we kunnen reizen naar Panama-Stad. We hopen dat het smooth verloopt.”

Donderdag kwam een laatste update waarin De Vos meldde dat het op het vliegveld ‘een chaos van mensen’ is die geen bevestiging van de vlucht hebben gehad. Ze hopen ook mee te kunnen.

Fingers crossed

Isabella Pen uit Amsterdam, die in de bergstad Cusco in Peru verblijft, kreeg bericht binnen dat zowel de ambassade als het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ‘uiterste best’ doen om zo spoedig mogelijk een vliegvergunning voor twee vluchten van KLM te krijgen”. Begin volgende week is er mogelijk een eerste vlucht. Europese ambassades en ministeries van Buitenlandse Zaken zetten zich in voor binnenlands vervoer naar Lima. “Het is grimmig op straat. Het leger loopt rond, de politie houdt paspoortcontroles, vanaf 8 uur is er een avondklok en mensen zijn opgepakt die zich niet aan de regels houden. Je voelt de angst van mensen,” appt Pen.

De Amsterdamse Hanna van Velzen, die op de Filipijnen zit, laat weten dat zij donderdag met een vlucht naar de hoofdstad Manilla afreist. De ANWB heeft haar bericht dat er van daar mogelijk een vlucht naar Nederland gepland staat. Of dit zeker is, weet ze niet. “Maar zes maanden opgesloten zijn in een hostel hou ik niet vol,” appt ze. “Dus ik gok er nu op dat ik nog uit Manilla kan komen. Fingers crossed.”

De overheid kan overigens niet garanderen dat iedereen die terug wil, ook terug kan komen.

Dit verhaal is een vervolg op de portretten die Het Parool maakte van Amsterdammers die vastzitten in het buitenland.