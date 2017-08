Ontgroeningen van start: 'Reageer op grensoverschrijdend gedrag'

Aspirant-leden gaan de ontgroening vaak onvoorbereid in en reageren uit schrik.

Van der Velden: "De dingen die ze moeten doorstaan, kunnen best traumatisch zijn." Om toekomstige verenigingsleden te wapenen tegen alle misère die ze bij de introductie moeten doorstaan, heeft ze een aantal tips opgesteld.



"Aspirant-leden gaan de ontgroening vaak onvoorbereid in en reageren uit schrik op het machtsmisbruik, waardoor het aangeven van grenzen lastig is."



Lees het gedragsprotocol

Tip 1: verdiep je in wat je over je heen kunt krijgen, bepaal voor jezelf wat je accepteert en hoe je wilt reageren als je grenzen worden overschreden. "Mensen doen wat ze wordt opgedragen omdat ze schrikken van wat er gebeurt. Als je bent nagegaan wat er kan gebeuren, is het al eens door je hoofd gegaan en reageer je niet uit schrik. Dat maakt het makkelijker om voor jezelf op te komen. Al blijft dat natuurlijk lastig."



Tip 2: elke studentenvereniging heeft een gedragsprotocol. Neem dit door voor je ontgroening begint. "Doordat je weet wat een lid wel en niet mag, sta je veel sterker in je schoenen. Wat ook kan helpen: spreek je medeleden aan om gezamenlijk te reageren op gedrag wat grensoverschrijdend is. Lotgenoten willen best wel helpen, maar weten vaak niet hoe."



Toon misstanden aan

Tot slot: gaat het machtsmisbruik te ver, verzamel dan gegevens en leg de gebeurtenissen vast. "Met beeldmateriaal kun je later aantonen wat je is overkomen," zegt Van der Velden. Ze voegt toe: "De misstanden aantonen bij het bestuur, is soms al genoeg. Door die gegevens ben je minder kwetsbaar, het is heel feitelijk."



Het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet Van der Velden zelf ook, maar ze vindt het belangrijk om de problematiek aan te stippen. In haar werk bij 45 organisaties komt ze geregeld gevallen van machtsmisbruik tegen.



"Deze studenten zijn de toekomst van werkend Nederland, met name in functies als manager of directeur. Ook tijdens de studietijd wordt het karakter gevormd en als we machtsmisbruik toestaan, komt dat later terug. Ze vinden het normaler. Dat zie ik terug in mijn werk."