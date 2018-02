Ontdekte Duitse zeemijn in het IJ is weer getraceerd

Watervliegtuig

Daar ligt de zeemijn ook al meer dan zeventig jaar. Alfred Bakker bracht voor de gemeente op basis van onderzoek naar bombardementen in de Tweede Wereldoorlog in kaart bracht waar in de stad een verhoogde kans is dat er nog een niet ontplofte bom in de grond zit: de bommenkaart.



Hij heeft twee hypotheses over hoe de zeemijn in het IJ terecht is gekomen. En die hebben beiden te maken met de watervliegtuigbasis die de Duitse bezetters vanaf eind 1940 op Zeeburgereiland hadden. "Daar, in het water van het Buiten-IJ, lagen watervliegtuigen als de Heinkel He 115 afgemeerd die werden gebruikt om zeemijnen te plaatsen," zegt Bakker.



Noodworp

Hij denkt dat de zeemijn die in 2007 werd gevonden in het Buiten-IJ bij een bombardement door de Britse Royal Air Force door de schokgolf loskwam van een van de watervliegtuigen. Dat is vanwege de plek van de bom die woensdag werd gevonden, voor Java-Eiland, geen aannemelijk theorie.

Het kan zijn dat een van de Duitse watervliegtuigen een keer in nood was