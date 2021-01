Ontdekt kunstwerk op Middenweg toch gesloopt

Conservering van het ontdekte kunstwerk aan de Middenweg bleek onmogelijk. Beeld Dingena Mol

Precies zoals voorspeld, bleek het onmogelijk het pleisterwerk op de achterzijde van het voormalige Bio-Theater op de Middenweg in een stuk van de bakstenen af te krijgen en zo het kunstwerk te conserveren. Eén troost: het reliëf is volledig in kaart gebracht met een 3D-scan en kan, indien gewenst, als replica een nieuw leven krijgen.

Het is een schrale troost, zegt Piet van Dalen van Art Conservation. Zijn bedrijf is er door de eigenaar van het pand bijgehaald om te zien of er een mogelijkheid was om het kunstwerk veilig te stellen. “Alles kan, maar om dit wandreliëf er goed af te krijgen, was veel geld nodig. Als conservator vind ik dat alles gered moet worden, maar ik heb het gevoel dat in dit geval het uiterste is gedaan.”

Ontdekking

De afbeelding werd eind november ontdekt toen een aannemer bezig was met het slopen van de bioscoop, die in 1975 de deuren sloot. De laatste jaren zaten er verschillende winkels in het pand, maar een aantal projectontwikkelaars is doende er woningen in te maken. Bij de ontdekking werd de bouw tijdelijk stilgelegd om te onderzoeken of het kunstwerk behouden kon blijven.

De gebutste afbeelding bevond zich hoog boven de plek waar inmiddels bijna een halve eeuw geleden het scherm hing van het Bio-Theater (‘Samen naar de film? Ja, gezellig!’). Een oude Watergraafsmeerder zei in november dat je het altijd goed kon zien vanaf het balkon. Dat er nog een dergelijk reliëf hing, wist voor zover bekend, niemand.

Poreuze staat

Het onderzoek heeft de afgelopen week plaatsgevonden. Er is geconcludeerd dat het verwijderen van het wandobject niet mogelijk was zonder grote schade toe te brengen, gezien de poreuze en slechte staat, de wijze van montage en de hoogte waarop het object zich bevond.

Zonde, zegt Van Dalen van Art Conservation. “Het reliëf is opgezet op een enkellaags bakstenen muur, het was ingewikkeld om het er op een veilige manier af te krijgen. Bovendien zou het in de papieren gaan lopen: meer dan 12.000 euro. We hebben begrip voor de houding van de eigenaar, hoewel het wel jammer is natuurlijk.”

Het kunstwerk blijf in zekere zin bewaard: alles is gedocumenteerd, inclusief de handtekening van de onbekend maker ervan. Volgens een woordvoerder van de gemeente zou er eventueel een replica kunnen worden opgenomen in de nieuwbouw. “Of eventueel elders in het stadsdeel. Wij zijn blij met de inspanningen van de projectontwikkelaar om het wandobject dat in slechte staat was op deze manier te behouden voor de stad.”