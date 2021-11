Onschuldige man ontvoerd bij Weesp: ‘Ik ga je eentje geven als je schreeuwt’

Beeld Joris van Gennip

De kidnap vond plaats op 19 oktober vorig jaar in Weesp. Nadat de 25-jarige man had geparkeerd op een industrieterrein, renden er twee gemaskerde mannen op hem af. Een van hen had een vuurwapen in zijn hand. “Meekomen! Ik ga je eentje geven als je schreeuwt,” kreeg hij te horen, terwijl hij uit de auto werd gesleurd. Vervolgens werd hij meegenomen in een witte VW Golf.

In de auto werd duidelijk dat de ontvoerders vermoedelijk de verkeerde te pakken hadden. Terwijl zijn hoofd op de schoot van een van zijn ontvoerders werd gelegd, werd hij opnieuw bedreigd. Toen hij probeerde te ontsnappen, kreeg hij klappen op zijn hoofd. De kidnappers reden daarop met hem naar een parkeerterrein bij de Gaasperplas.

‘Slapen’

Daar moest hij wachten op ‘degene van wie dit moet’. Toen die arriveerde liet hij gelijk aan het slachtoffer weten dat hij hem zou laten ‘slapen’ en dat er 50.000 euro betaald moest worden. Toen het slachtoffer liet weten 5000 euro te kunnen lenen lieten zijn ontvoerders hem, nadat ze zijn rijbewijs hadden gefotografeerd en zijn telefoonnummer hadden opgeslagen, gaan met de boodschap: “Als je met de politie gaat praten of we komen vast te zitten, dan zijn we op jou.” Daardoor durfde hij aanvankelijk geen aangifte te doen.

De volgende dag werd het slachtoffer door een van de kidnappers gebeld. “Ik heb me bedacht, het is 7000,” kreeg hij te horen. Daarnaast vertelden ze hem dat, als hij niet zou betalen, ze ‘op zijn kinderen’ zouden zijn. Toen zijn vrouw dat hoorde werd ze zo angstig dat ze aangifte deed bij de politie. Ze werd, samen met haar kinderen, ondergebracht in een safehouse.

Op het moment van de ontvoering liep er een onderzoek van de politie naar de groep criminelen. Dit naar aanleiding van een tip aan het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de politie, waarin gesteld werd dat een Renault Megane gebruikt zou gaan worden bij een ‘ernstig te plegen feit’.

Afluisterapparatuur

Deze en twee andere auto’s werden door de recherche volgehangen met afluisterapparatuur. Daardoor, zo bleek naderhand, had de politie meegeluisterd, terwijl de groep plannen smeedde voor een ripdeal. Het idee was om iemand (‘Een Eritreeër’) te bestelen die zich bezighield met ‘F-game’ (fraude). De twintiger zou beroofd moeten worden van Rolexhorloges, twee kilo goud en bitcoins die hij op zijn telefoon had staan. “We kunnen twee ton pakken.” Daartoe was er een peilbaken onder een auto geplakt. Het latere slachtoffer had die auto geleend.

De politie beschikt over aanwijzingen dat de opdracht voor de kidnap zou zijn gekomen van ‘een mocro’. Wie dat precies is, is niet duidelijk geworden in het onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie vormde de 30-jarige Dioniel S. ‘de spin in het web’ van het plan. Hij zou gefungeerd hebben als intermediair naar de uitvoerders: Donovan W. (31), Derinio W. (23) en Dwight S.(31).

Geen enkele spijt

Woensdag stonden de vier mannen voor de rechter. Dat de ontvoerders, toen ze zich realiseerden dat ze de verkeerde hadden gepakt, geen enkele spijt betoonden maar juist probeerden het slachtoffer 7000 euro afhandig te maken, vond de officier van justitie een blijk van ‘zuiver crimineel handelen’.

Tegen ‘grote roerganger’ Dioniel S. werd 4 jaar en 6 maanden geëist. Donovan W., die twee weken na de ontvoering werd opgepakt nadat hij in het bos had geschoten met vuurwapens, hoorde 5 jaar eisen. Derinio W. krijgt, als het aan het OM ligt, 4 jaar. Dwight S. moet van justitie 3 jaar en zes maanden krijgen.

Het slachtoffer van de ontvoering is, volgens justitie, nog altijd zeer angstig door de gebeurtenissen van vorig jaar.