‘Ons zwembad is anders, we noemen dit het bommetjesbad’

Het zwembad van Rianne van Eyk in Abcoude. Beeld Jurre Rompa

“Toen we hier twee jaar geleden kwamen wonen was de tuin gewoon modder, dus die hebben we verbouwd. We hebben een tuinontwerper erbij gehaald en die heeft ook het zwembadje mee ontworpen.”

“We hebben nooit echt gedroomd van een ‘dominant’ zwembad. Ons zwembad is anders, we noemen het ‘het bommetjesbad.’ Het is drie meter doorsnee en anderhalf meter diep en gemaakt door een leverancier van visvijvers. De constructie is verzonken, dus deels onder en boven de grond. Eromheen hebben we zelf hout en groen gezet. Mensen bij ons in de tuin zien soms niet direct dat er een zwembad staat.”

“Dit is echt een beetje de vervanger voor een opblaaszwembad. Met mooi weer wordt het zwembad dagelijks gebruikt. Mijn man doet altijd een nieuwjaarsplons maar de kinderen zitten er het meest in. Soms mogen ze in plaats van douchen zwemmen, maar we gaan niet met shampoo het zwembad in.”