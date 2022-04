Onrustig vertrek Ajax-supporters: ME bekogeld met vuurwerk, 22 aanhoudingen

Bij de bussen werd vuurwerk afgestoken. Beeld AD

Tijdens de wedstrijd moest de Rotterdamse politie al ingrijpen Na de 2-1 van PSV drongen Ajax-supporters een vak met veel families binnen. Er raakten twee supporters gewond. De Rotterdamse politie meldde in de aanloop naar de wedstrijd vijf arrestaties voor openlijk geweld, het afsteken en bezit van vuurwerk. In totaal zijn buiten de Kuip 22 supporters gearresteerd voor openlijk geweld, het afsteken en bezit van vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het zowel om PSV als Ajax-supporters.

Voor de wedstrijd hadden grote groepen voetbalsupporters zich verzameld bij de Kuip voor de bekerfinale. Vanuit een bus met PSV-supporters werd vuurwerk gegooid naar een politiebusje. De politie te paard voerde daarna enkele charges uit tegen de supporters. Hierna keerde de rust snel terug. Rond het stadion zijn veel politiemensen aanwezig.

Fouilleren

Tientallen Ajaxsupporters moesten de bekerfinale missen. Vier bussen uit Amsterdam waren volgens de politie niet gefouilleerd bij vertrek wat wel de afspraak was. Twee mochten alsnog door en kwamen na de aftrap nog in de Kuip. De inzittenden van de twee andere bussen moesten urenlang wachten en zagen uiteindelijk geen bal rollen. Onder begeleiding van de ME gingen ze terug naar Amsterdam.

Ongeregeldheden

De politie is beducht voor een herhaling van december vorig jaar. Toen kwam het tot zware ongeregeldheden rond het Eredivisieduel Feyenoord-Ajax. Bij het stadion in Rotterdam verzamelden zich voor de wedstrijd honderden mensen. Bij aankomst van de spelersbus van Ajax werd deze door relschoppers bekogeld en werd veel zwaar knalvuurwerk afgestoken dat ook naar de aanwezige agenten werd gegooid.

Kort na de goal van PSV ging het flink tekeer op de tweede ring. Supporters met bivakmutsen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. #psvaja pic.twitter.com/o9Alnv2lPC — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) 17 april 2022

De politie houdt toezicht terwijl de Kuip leegloopt. Beeld AD