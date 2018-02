Onrust over parkeerplekken op straat in de Frans Halsbuurt

Dit is belachelijk, het besluit is allang genomen

"Na de verkiezingsdag, 21 maart, willen ze 1:1, maar als anderhalve week later de garage wordt geopend steunen ze doodleuk een verhouding waarbij er véél meer auto's naar de Frans Halsbuurt zullen komen."



Daar is VVD-raadslid Rik Torn het niet mee eens. "Wij vinden ook dat per ondergrondse plek er één plaats op straat moet verdwijnen, maar alleen als de parkeerdruk dat toelaat. En de Frans Halsbuurt heeft nu eenmaal een hoge parkeerdruk, die hebben meer plekken nodig."



'Belachelijk'

Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar ziet de discussie in de gemeenteraad met stijgende verbazing aan.



"Dit is belachelijk, het besluit is allang genomen, de aanbesteding om de straten in de buurt te herinrichten is al afgerond. Dit is van een bedenkelijk politiek niveau. We hebben destijds gekozen voor déze garage en déze verhouding na veel gesprekken met de buurt. Wat voor betrouwbare overheid zijn we als we dit zouden terugdraaien? Ik ga dat niet doen."



De drie partijen wilden het onderwerp woensdag versneld in de raadscommissie bespreken, maar de bespreking werd drie weken uitgesteld.