Onrust over ‘het Airbnb van het parkeren’ dat naar Amsterdam komt

Er is onrust ontstaan over de aangekondigde komst naar Amsterdam van een app die het mogelijk maakt parkeertijd bedoeld voor visite door te verkopen aan onbekenden.

De PvdA in de gemeenteraad noemt het doorverkopen van parkeertijd ‘misbruik’. Volgens raadslid Dennis Boutkan worden de goedkopere bezoekersuren van bewoners dan immers ingezet voor mensen waar een bezoekersregeling nooit voor is bedoeld.

De app lekkerparkeren.nl van twee Amsterdamse ondernemers is al actief in Den Haag. Zij hebben een platform ontwikkeld waarmee de speciale parkeervergunning met 300 bezoekersuren die Hagenaars voor twee tientjes bij de gemeente kunnen aanschaffen, kan worden omgezet in klinkende munt.

Lekkerparkeren wil deze uren aan klanten verkopen voor 60 procent van het parkeertarief dat de gemeente in de betaalautomaat rekent. In het centrum betaal je dan niet 4,50 per uur, maar slechts 2,60 euro. Dit bedrag gaat naar degene die zijn parkeervergunning ter beschikking stelt. De app verdient per transactie 22 cent. In Den Haag reageren plaatselijke politici ook geërgerd door het initiatief van het bedrijf dat stelt ‘het Airbnb van het parkeren’ te willen worden.

Het Amsterdamse raadslid Boutkan noemt de brede verontwaardiging in de gemeenteraad van Den Haag terecht. Hij vraagt of het college het met hem eens is ‘dat het een illegaal initiatief is dat misbruik maakt van een regeling die juist is bedoeld om parkeren door bezoekers aan Amsterdamse bewoners aantrekkelijk te houden’.

Volgens de verantwoordelijk wethouder in Den Haag is doorverkopen niet toegestaan. Oprichter Vincent Biekman van het bedrijf zei tegen het AD gewoon door te zullen gaan met zijn app. Volgens hem is er niets mis. ‘Veel inwoners houden jaarlijks vele tientallen bezoekersuren over. Die vervallen als het nieuwe jaar begint. Zo kun je er juist geld mee verdienen. En gebruikers van die uren kunnen daardoor goedkoper parkeren, het bespaart in Den Haag 40 procent.’

Bij bezoekersparkeren kunnen bewoners hun visite tegen een gereduceerd tarief een bepaald aantal uren per maand of per kwartaal laten parkeren. Amsterdam heef sinds begin dit jaar de regeling voor bezoekersparkeren aantrekkelijker gemaakt: in de meeste gebieden is de korting verhoogd van 50 procent naar 65 procent van het geldende tarief.