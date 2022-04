Onrust op IJburg: appartementencomplex beschoten

Beeld Dingena Mol

De politie kreeg vanochtend vroeg een melding. Op dit moment wordt er buurtonderzoek uitgevoerd, aldus een woordvoerder van de politie. Omwonenden die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden.

Buurt gaat gebukt onder overlast

Het is al langer onrustig rond de Pampuslaan op IJburg. Bewoners gaan gebukt onder overlast van een groep jongeren. Ze worden geïntimideerd en gevandaliseerd. De jongeren gooien met zwaar vuurwerk en stichten brand. In het weekend van 20 en 21 november vorig jaar staken ze een stapel pallets in de fik waardoor een heg in brand vloog en datzelfde weekend werd ook een politieauto met kiezelstenen bekogeld en een voertuig van de gemeente vernield. De ruiten van twee woningen sneuvelden en een deur raakte ontzet door zwaar vuurwerk.

In december werd er cameratoezicht ingesteld. Dat zou eigenlijk tot 13 maart zijn, maar is inmiddels verlengd met zes maanden.