Onrust op Amsterdamse schoolpleinen over ‘ongewenste vaccinaties en tests’

Hoe zit het precies?

Als een basisschoolleerling of docent besmet blijkt te zijn met het coronavirus gaat in principe de hele klas vijf dagen in quarantaine; tenzij de klas is opgedeeld in kleinere subgroepjes die onderling geen contact hebben. Dan kan in overleg met de GGD besloten worden slechts een deel van de klas in quarantaine te plaatsen. Kinderen die na vijf dagen quarantaine negatief testen kunnen weer terug naar school. Testen is niet verplicht, en gebeurt nooit zonder expliciete toestemming van ouders. Wie zich niet laat testen, kan bij het uitblijven van klachten na tien dagen weer naar school. Leerlingen worden nooit getest of gevaccineerd door of op school, dit verloopt altijd via de GGD. Nieuw is dat schoolgaande kinderen van onder de 12 jaar voortaan ook worden meegenomen in het bron- en contactonderzoek van de GGD.