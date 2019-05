Onrust onder garagisten over Amsterdamse autoplannen

Dealers en garagehouders zetten zich schrap voor de opkomst van elektrische auto's

De hoop van wethouder Dijksma dat er voldoende elektrieke twee­de­hands­jes zullen zijn zodat straks ook minder kapitaalkrachtige Amsterdamse autorijders uitstootloos kunnen rijden, noemt hij 'niet reëel'.



"Een elektrische occasion zal ­altijd duurder zijn; eentje voor 10.000 of 15.000 euro vinden is als zoeken naar een speld in de hooiberg. En in een oude elektrische auto is het batterijpakket zo achteruitgelopen dat het gebruik beperkt zal zijn."



Impact

Garagist Lorist ziet voldoende klanten die moeite hebben 10.000 euro bij elkaar te schrapen om in een tweedehandsje te rijden. "Die staan straks aan de kant, want voor zo'n bedrag vind je nooit een elektrische auto. En als je hem wel vindt, dan kom je er de stad niet mee uit."