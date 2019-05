Onrust omwonenden Beemsterstraat over komst ongedocumenteerden

De temperatuur in de zaal liep hoog op.

Het was de bedoeling dat de buurt vragen zou stellen aan verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink en bestuurder Esther Lagendijk van stadsdeel Noord, maar het grootste deel van de avond bestond uit kritiek vanuit de buurt op het mogelijk openen van een 24 uursopvang in een gebouw van Cordaan op de Beemsterstraat.

Het gaat om een locatie waar 60 mensen tijdelijk worden opgevangen. De verwachting is dat 85 procent van hen man is en 15 procent vrouw. Daar zitten waarschijnlijk ook mensen tussen met medische en psychische problemen.

Handopsteking

De bewoners die tijdens de avond aanwezig waren maken zich ernstige zorgen over de leefbaarheid in hun buurt. Ze gaan ervan uit dat het onveiliger wordt in hun buurt, met al die ‘testosteronbommetjes’. Het stoorde het luidruchtige deel van de aanwezigen dat ‘buitenlanders’ alles kado krijgen terwijl zij zelf geen huis kunnen vinden voor hun kinderen.

Op verzoek van een van de aanwezigen werd gevraagd door handopsteking een beeld te krijgen van de mening van de aanwezige bewoners. Van de naar schatting 200 aanwezigen bleken er elf te willen toegeven vóór de komst van een opvang te zijn. Met name de nabijheid van een zorginstelling maakt deze plek tot een totaal ongeschikte locatie, stelden de geëmotioneerde bewoners.

Wethouder Groot Wassink maakt een enorme ronde langs buurten van plekken waar mogelijk opvanglocaties komen. Het voornemen is dat in totaal 500 ongedocumenteerde mensen opvang krijgen op verschillende locaties in de stad. De weerstand komt hem inmiddels bekend voor. Ook in Noord was het vertrouwen van de aanwezigen in de overheid in het algemeen en het stadsbestuur in net bijzonder volledig zoek.

Groot Wassink zei de angst en de zorgen van de bewoners te begrijpen en daar zo goed mogelijk rekening mee te willen houden, maar veel bewoners vonden het ‘praatjes voor de bühne’ en stelden ‘dat de beslissing toch allang genomen’ zou zijn: hij werd simpelweg niet geloofd.