Onrust moskee om weigering dodengebed Sarah L.

De vader en broer van de vorige week overleden Sarah L. zouden het bestuur om een dodengebed gevraagd hebben. Het moskeebestuur weigerde dat uit vrees voor aandacht van de politie, melden bronnen aan Het Parool.



Volgens een bron is de situatie na de weigering uit de hand gelopen. Jongeren zouden verhaal zijn gaan halen bij het bestuur en zouden hen hebben bedreigd.



In een brief, die circuleert op social media en Whatsapp met de titel Het falen van de moskeeën in Nederland, wordt schande gesproken over de beslissing van het bestuur. 'De moskeeën die moslims dienen te vertegenwoordigen falen keer op keer. Treur om jezelf oh besturen van Nederlandse moskeeën.'



Burgemeester Femke Halsema is op de hoogte van de situatie, meldt een van haar woordvoerders. "Het stadsdeel heeft contact met de Nasr Moskee en met de buurt. Zij houden de situatie in de gaten."