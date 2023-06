Onrust in Zaanse gevangenis na reeks sterfgevallen, waarvan drie suïcide

Het Justitieel Complex Zaanstad. Beeld Berlinda van Dam/AO

De drie zelfdodingen vonden plaats op verschillende afdelingen van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Op zondag 28 mei pleegde een man die een paar dagen eerder was binnengebracht zelfmoord op de afdeling Inkomsten. Dat is een afdeling waar gedetineerden na binnenkomst tijdelijk geplaatst worden. De man zou, ondanks het feit dat hij mogelijk suïcidaal was, niet op een cel met cameratoezicht zijn geplaatst.

In de week daarvoor, op 20 mei, was er ook al een zelfdoding. Die zou hebben plaatsgevonden op de afdeling Noord. Daar is het huis van bewaring gevestigd voor verdachten die nog niet voor de rechter zijn gekomen.

Een ander zelfmoordgeval vond plaats in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Op diezelfde afdeling vond een vrouwelijke gedetineerde een natuurlijke dood.

Veel impact op gevangen

De sterfgevallen zorgen voor de nodige onrust onder de circa 900 gevangenen van de gevangenis. Onder hen gaat inmiddels het gerucht dat er vier zelfmoorden zijn geweest.

Medewerkers zeggen dat de recente reeks sterfgevallen ook ‘impactvol’ is voor het personeel van de bajes. Zo nu en dan sterven er gedetineerden en ook zelfmoorden komen voor, maar zoveel incidenten in een korte tijd is zeer ongebruikelijk. “Het is zeker niet business as usual,” aldus een medewerker van de gevangenis.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt de sterfgevallen. “Elke suïcide is er een te veel. Een suïcide heeft impact op de nabestaanden, het personeel en de gedetineerden,” aldus een woordvoerder, die verder zegt niet ‘vooruit te willen lopen’ op het publiceren van de voorvallenlijst van de DJI die op 15 juni naar buiten wordt gebracht.

Eerdere incidenten

Het Justitieel Complex Zaanstad geldt als een van de grootste en modernste gevangenissen van Nederland. Gedetineerden genieten er een grote mate van vrijheid. Zo hebben ze een sleutel van hun celdeur en een vaste telefoon.

In het verleden raakte de bajes in opspraak na incidenten. In 2019 werd een medewerker veroordeeld tot een jaar gevangenis nadat hij, tegen betaling, een telefoon naar binnen had gesmokkeld. Ook werd een vrouwelijke medewerkster ontslagen omdat ze een relatie had met een van de gedetineerden. En vorig jaar werden het contract van drie stagiaires van het JCZ beeïndigd nadat was gebleken dat ze ongeoorloofd en niet gemeld contact hadden met gedetineerden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.