Onrust in top van Waternet houdt aan, ook na vertrek algemeen directeur

Het hoofdkantoor van Waternet. Beeld Daphne Lucker

Waternet stond juist tot eind vorig jaar onder verscherpt toezicht vanuit het rijk vanwege problemen met de IT en zorgen over de cybersecurity. ‘De werving voor de opvolging loopt,’ mailt een woordvoerder van Waternet over de afzwaaiende directeur IT, die in 2021 aantrad. ‘Helaas is tot op heden nog geen geschikte kandidaat gevonden.’

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), verantwoordelijk voor het toezicht op Waternet, stelt dat de personele ontwikkelingen vorige maand ‘reden voor zorg’ waren met het oog op ‘de continuïteit in de sturing vanuit de directie’. Daarom is navraag gedaan bij Waternet.

Er is geen aanleiding voor hernieuwd verscherpt toezicht, aldus een woordvoerder van de ILT. ‘Het verscherpte toezicht werd ingezet vanwege een verhoogd risico op een cyberincident, daardoor was de drinkwatertaak in het geding. Dat is nu niet meer aan de orde.’ Wel blijft de ILT ‘de ontwikkelingen nauwlettend volgen’.

Kritiek vanuit waterschap

Annelore Roelofs stapte vorige maand op als algemeen directeur van Waternet, negen maanden nadat ze was aangesteld om orde op zaken te stellen. Volgens ingewijden had ze genoeg van kritiek vanuit het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet is de uitvoeringsorganisatie van het waterschap.

Omdat Roelofs’ plaatsvervanger ziek is, wordt ze nu tijdelijk vervangen door collegadirecteur Renze van Houten. Ondertussen zoekt Waternet een nieuwe algemeen directeur. De vrijvallende post van directeur IT zal vanaf april door weer een ander directielid worden waargenomen.

Nieuw IT-systeem

Waternet wordt bestuurd door zowel de gemeente Amsterdam als het waterschap. Voor de gemeente is Waternet verantwoordelijk voor drinkwatertaken en rioolbeheer. Voor het waterschap is Waternet onder meer belast met waterzuivering en onderhoud van dijken en sluizen.

Op eigen gezag besloot Waternet tot aanschaf van een nieuw IT-systeem voor de inning van de drinkwaterfacturen en waterschapsbelastingen. De ingebruikname, eind 2020, verliep dramatisch en zorgde voor grote vertragingen bij het versturen van de waterschapsaanslagen en foutieve (soms dubbele) drinkwaterfacturen.

Tegenvallende belastinginkomsten

Het waterschap kampt hierdoor met jaren vertraging bij het opleggen van belastingaanslagen, waardoor het extra geld moet lenen. Bovendien zijn er over 2022 tegenvallende belastingopbrengsten, blijkt uit financiële cijfers die dinsdagavond worden besproken op een ingelaste vergadering van het waterschap. De tegenvallers zijn mede een gevolg van een veel lager drinkwatergebruik bij bedrijven, door het thuiswerken tijdens de coronapandemie.

Binnen het huidige algemeen bestuur van het waterschap (woensdag wordt tegelijk met de Provinciale Staten een nieuw algemeen bestuur gekozen) bestaat de nodige onvrede over Waternet. Tien van de dertig leden willen helemaal af van Waternet. De meerderheid vreest de kosten van zo’n operatie en is tevreden met afspraken met de gemeente over een ander besturingsmodel, dat meer grip moet geven op Waternet.