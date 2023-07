Onrust in Amsterdamse kunstsector na advies over subsidies: ‘Waar is dit een oplossing voor?’

Volgens een advies van de Kunstraad moeten de Amsterdamse kunstsubsidies op de schop. Voor onder andere Podium Mozaïek, Foam, Muziekgebouw aan ’t IJ en de Balie verandert het subsidiesysteem. ‘Dit zorgt voor onrust in de sector.’

De Kunstraad, het onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente Amsterdam op het gebied van kunst en cultuur, wil per 2025 af van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-bis), de regeling waarbij veel culturele instellingen hun subsidie direct van de gemeente ontvangen. De rest moet subsidie aanvragen via het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Die tweedeling ‘verdeelt het landschap onnodig met alle gevolgen van dien’, aldus de Kunstraad. ‘De nadruk ligt nu op status, aanzien en zekerheid.’ Daarom luidt het advies om de A-bis af te schaffen. Slechts zeven instellingen, die van groot belang voor de stad worden geacht, zullen nog onder de gemeente vallen. Voor tientallen andere instellingen zal het systeem veranderen als het advies van de Kunstraad wordt overgenomen: zij moeten zich dan tot het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) wenden voor subsidie.

Podium Mozaïek

“Zo’n advies had ik niet verwacht,” zegt Zafer Yurdakul, directeur van podium Mozaïek. “De timing is ongelukkig en dit advies loopt vooruit op de plannen van het Rijk. Die plannen zijn nog niet bekend en kunnen alle kanten op gaan. Met de door de Kunstraad voorgestelde wijziging verandert de hoeveelheid geld niet, maar de trechter waardoor dat geld gaat wel.”

Yurdakul vreest stress in de sector en zet vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan. “Als je alles afwendt op het AFK moeten zij meer instellingen gaan beoordelen, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Dat plan creëert geen rust in de sector, maar stress. Voor een goed functionerend cultureel stelsel zijn regelingen nodig die in verhouding staan met een stad die in ontwikkeling is. Dat regel je niet met een nieuwe subsidiestructuur. Meer geld, samenwerking tussen kunstinstellingen en meer beleidsterreinen stimuleren om actief met de kunsten aan de slag te gaan, levert wel wat op.”

Muziekgebouw aan ’t IJ

Ook Boudewijn Berentsen, zakelijk directeur van Muziekgebouw aan ’t IJ, spreekt van een verrassend advies. “Dat de Amsterdamse Basisinfrastructuur wordt opgeheven, is geen slecht idee, maar dit zorgt toch weer voor onrust in de sector, terwijl er echt behoefte is aan rust en zekerheid.”

De grote vrees voor Muziekgebouw aan ’t IJ, zegt Berentsen, is dat het extra werk er bij het AFK voor zal zorgen dat vooral grote instellingen worden gekort op hun subsidie. “Dan komen we echt in de problemen, vanwege de torenhoge inflatie maar ook omdat de wethouder juist wil dat we meer vernieuwen, meer doen aan diversiteit, kansen geven aan jonge makers; dat willen we graag doen, maar dat lukt echt niet met een kleiner budget.”

Zijn voorstel: dat de budgetten van instellingen worden geoormerkt, voordat ze van de Amsterdamse Basisinfrastructuur naar het AFK worden overgeheveld.

Foam

Voor Karin van Gilst, directeur van fotografiemuseum Foam, is het lastig om de gevolgen van de voorgestelde verandering te voorspellen. “Blijft het budget hetzelfde? Wordt het verhoogd? Waar is dit een oplossing voor? Maar ik hoop en ga ervan uit dat het een verbetering en geen verslechtering zal zijn. En dat de unieke positie van Foam herkend en erkend wordt als hét internationale fotoinstituut in Amsterdam.”

Van Gilst gaat ervan uit dat de relevantie van het werk van Foam wordt gezien en dat haar instelling gesteund zal worden om haar ‘belangrijke werk in de haarvaten van de fotografie, de talentontwikkeling én de maatschappij en maatschappelijke discussie te kunnen voortzetten en zelfs uit te breiden’.

De Balie

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, is niet erg geschrokken van het advies. “Ik begrijp de redenering wel; de tweedeling tussen instellingen wordt toch een beetje gezien als een soort A-league en B-league. Dat is niet goed voor het kunstveld in de stad, elke instelling hoort erbij en heeft een functie.”

Albrecht verwacht geen grote problemen voor De Balie. “Ik kan me niet voorstellen dat het AFK nog meer gaat snijden in kunstbudgetten. De Kunstraad schrijft zelf dat het met de huidige begroting eigenlijk niet kán in de Amsterdamse kunstensector; vanwege inflatie en gestegen kosten, is er eigenlijk al 20 procent bezuinigd bij een gelijk gebleven budget. De gemeente roept terecht op tot eerlijke lonen en veilig werkgeverschap, maar dan kunnen de budgetten niet omlaag. Dat lijkt mij totaal irreëel, dus ik maak me er niet zo’n zorgen over.”

Wel vraagt Albrecht zich af of de gemeente nog wel genoeg te zeggen zal hebben over het Amsterdamse culturele veld, als alles via het AFK gaat. “Het valt me ook op dat in het advies steeds wordt beschreven wat er juridisch mag – maar willen we dat het kunstbeleid wordt voorgeschreven door advocaten? Het zou de gemeente en het Rijk vrij moeten staan om beleid te maken over kunst.”

Overigens staat in het advies ook dat er aandacht moet zijn voor de veiligheid van instellingen zoals De Balie, die veel te maken hebben met bedreigingen en agressie. Albrecht: “Ik ben heel blij dat de Kunstraad dat benoemt, en een rol ziet voor de overheid om ons daarin te ondersteunen.”

