Onrust in Amsterdam-West: flitsbezorger betrekt pand

Buurtbewoner Sien, die niet met haar achternaam in de krant wil, zegt dat het in meerdere buurtappgroepen onrustig is sinds Flink het voormalige horecapand op de nummers 396H-398H aan het verbouwen is. Vooral ouders van de om de hoek gelegen basisschool De Boomgaard maken zich zorgen vanwege de drukke verkeerssituatie waar nu al sprake van is als hun kinderen naar school fietsen. Die zal met de komst van Flink volgens hen alleen maar toenemen.

“Niemand is er blij mee,” aldus Sien. “Niet zozeer vanwege het feit dat er een darkstore komt, maar meer vanwege de plek. Het is daar een gevaarlijk punt en je kan er nog geen fiets voor de deur parkeren. Vrachtwagens die er lossen moeten dat op het zebrapad doen.”

Gekochte tijd

De komst van darkstores is door nieuwe regelgeving sinds eind januari uitgesloten. Toen verbood wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) via een zogenoemd voorbereidingsbesluit een jaar lang de opening van nieuwe darkstores in de stad. Het verbod is nodig volgens de wethouder omdat de groei van het aantal darkstores en de overlast die buurtbewoners daardoor ervaren, uit de hand lopen. In dit jaar kunnen ambtenaren een specifiek bestemmingsplan maken voor de sector die razendsnel groeit. De gemeente heeft voor zichzelf op deze manier tijd gekocht om die groei te reguleren.

Een woordvoerder van Flink zegt dat het pand niet als darkstore gebruikt zal worden, maar als opslag. “Het huurcontract voor deze locatie was al getekend voordat het voorbereidingsbesluit er lag. Dus wij zitten nu met een pand waar we niet kunnen doen wat we zouden willen. Daarom hebben we besloten het voorlopig als opslagplek te gaan gebruiken.” De woordvoerder zegt dat er vanuit het pand geen boodschappen bij mensen thuis bezorgd zullen worden. “Dan zou het een distributiepunt zijn en dat mag niet.”

Wat kan wel en niet

Wel zegt Flink ‘constructief in gesprek’ te zijn met de gemeente over ‘waar flitsbezorglocaties wel plaats kunnen vinden’. “We hebben enkele weken geleden daarover een gesprek gehad met de wethouders. Toen hebben we afgesproken op korte termijn over de kaders in gesprek te gaan over wat wel en niet kan. En we vinden het belangrijk om dat gesprek met de gemeente te blijven voeren.”

Een woordvoerder van wethouder Van Dooninck laat weten dat de gemeente er wat betreft de ‘opslagruimte’ op de Admiraal de Ruijterweg ‘bovenop’ zit. “Dinsdag is handhaving al bij het pand langs geweest,” aldus de zegsman. “Ze zullen sowieso niet als darkstore open mogen, maar zolang er nog niet gewerkt wordt, kunnen we niet handhaven.”