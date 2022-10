Onrust en boosheid over demonstratie op de Dam met Holocaustontkenner David Icke

Complotdenker David Icke put veel ideeën uit het antisemitische pamflet 'De Protocollen van de wijzen van Sion'. Beeld ANP / EPA

Zelfs een mening die ze verafschuwt, moet van Claire Martens kunnen worden geuit. Vrijheid van meningsuiting is voor haar een groot goed, net als het demonstratierecht, maar oproepen tot haat en Holocaustontkenning gaan voor de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad te ver.

Martens gaat met Itay Garmy van Volt vragen stellen aan burgemeester Femke Halsema: wat kan zij tegen Icke ondernemen? Kan de gemeente hem weren uit de stad? Deze vragen worden door bijna alle partijen in de raad ondersteund, met uitzondering van de SP en Forum voor Democratie.

De voormalige BBC-sportverslaggever Icke geldt als een bekendheid in de wereld van antisemitische complottheorieën. Hij verspreidt ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een in de 19de eeuw verzonnen pamflet, waarin Joden ervan worden beschuldigd een geheime samenzwering te vormen.

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, herhaalde maandag Ickes denkbeeld over ‘reptielen die de aarde regeren’ tijdens een online interview. Volgens Icke leggen deze ‘reptiele aliens’ vermomd als mensen ons hun wil op.

“Soms moet je voorkomen dat iemand een podium krijgt om haatdragende berichten de wereld in te slingeren,” zegt Martens. Ze wil dat de burgemeester bekijkt op basis van welke juridische gronden dat mogelijk is. En anders wil haar fractie dat op het moment zelf direct kan worden ingegrepen als Icke strafrechtelijk verboden uitspraken doet.

“Amsterdam is op de hoogte van de komst van Icke,” zegt de woordvoerder van Halsema. “Op dit moment buigen ambtenaren zich over een advies aan de driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie.” Het is nog onbekend wanneer het advies klaar is.

‘Gespeend van elk moreel besef’

Zeeger Ernsting van GroenLinks is geschrokken van de aankondiging dat Icke komt spreken, maar benadrukt ook dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Niettemin: “In de openbare ruimte is de begrenzing van het vrije woord het strafrecht en Holocaustontkenning is een strafbaar feit.”

Voor Ernsting en zijn partij staat de haatdragende boodschap van Icke buiten het democratische debat. “Daarom is het belangrijk dat wij met andere democratische partijen een grens trekken tegen ondemocratische geluiden.” Dat Forum voor Democratie en BVNL, de partij van Wybren van Haga, zijn aangesloten bij de organisatie van de demonstratie, vindt Ernsting schandelijk. “FvD en BVNL zijn gespeend van elk moreel besef als zij een podium delen met een Holocaustontkenner.”

Dinsdagmiddag liet BVNL weten dat de partij afstand neemt van de demonstratie. ‘Wij willen niets met de antisemiet David Icke te maken hebben en hebben de organisatie van Samen voor Nederland gevraagd ons logo van hun internetuitingen te verwijderen.’

Het Cidi – Centrum Informatie en Documentatie Israël – noemt de ideeën van Icke ‘walgelijk’ en vindt dat de man geen podium moet krijgen in Nederland. Naomi Mestrum, interim-directeur van het Cidi, heeft minister van Justitie Dilan Yesilgöz opgeroepen te voorkomen dat Icke zijn denkbeelden kan verspreiden. Zij wijst erop dat een lezing van David Irving, die in Oostenrijk is veroordeeld voor Holocaustontkenning, in 2011 na aandringen van de gemeente werd afgelast.

Terugkerende stereotypen

Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, benadrukt dat de complotten van Icke meer zijn dan ogenschijnlijk maffe theorieën. “Het zijn veelal oude antisemitische verhalen, verpakt in een nieuw jasje. In de kern bestaan ze uit ontmenselijking van Joden.” Hij vindt het belangrijk dat het publiek leert om dit antisemitisme te herkennen. In het geval van Icke is Verdoner resoluut: de geëigende weg is een inreisverbod.

Hij spreekt zijn zorgen uit over de toename van antisemitisme in de samenleving, vooral op sociale media komen die uitlatingen veel voor. “Het komt door de verharding in de maatschappij en de straffeloosheid van online antisemitisme.” Verdoner ziet dat FvD een belangrijke rol speelt in deze verspreiding. “Politici van die partij retweeten dergelijke boodschappen. Hiermee wordt dit gedachtegoed salonfähig, een geaccepteerde mening in plaats van een haatmisdrijf.”

De demonstratie van 6 november wordt georganiseerd door een alliantie van clubs onder de paraplunaam Samen voor Nederland. Hun demonstraties komen vaker in het nieuws vanwege het verspreiden van antisemitische complottheorieën, geregeld met sprekers van Forum voor Democratie op het podium.