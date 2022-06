Onrust door demonstranten bij abortuskliniek Sarphatistraat: ‘Stel grotere bufferzone in’

De aanwezigheid van demonstranten bij een abortuskliniek aan de Sarphatistraat leidt tot onrust bij bezoekers en confrontaties met passanten. Directeur Rob Benschop wil daarom een ruimere bufferzone rondom de kliniek. ‘In Arnhem moeten ze op 500 meter afstand staan.’

Door het besluit van het Hooggerechtshof in de Verenigde staten om een eind te maken aan het grondwettelijke recht op abortus staat het onderwerp ook in Nederland weer op de agenda. En dat roept emoties op, merkt Rob Benschop, directeur van Abortuskliniek Amsterdam aan de Sarphatistraat. Daar raken passanten steeds vaker in discussie met anti-abortusdemonstranten, waarbij het er soms onvriendelijk aan toe gaat.

“Met regelmaat staan de anti-abortusdemonstranten voor de kliniek,” zegt Benschop. “Ze staan aan de overkant van de straat met twee rijbanen en de trambaan ertussen. Maar wat ons betreft zouden ze nog verder weg moeten staan. In andere steden is er een grotere bufferzone. In Arnhem moeten ze op 500 meter van de kliniek staan.”

Benschop: “Laatst was er een man, die liep naar de overkant van de straat en ging bijna op de vuist met een van de demonstranten. Maar dat is niet in het belang van de vrije toegang van onze cliënten, ook tegendemonstranten zorgen namelijk voor reuring.”

Ook dinsdagochtend staan twee demonstranten van anti-abortusorganisatie stichting Schreeuw om leven tegenover de kliniek. Naast een tafel met folders hangt een spandoek: ‘Andere oplossingen dan abortus? We denken met je mee.’ Aan de overkant van de straat staat naast de ingang van de kliniek een bord: ‘Mijn lichaam, mijn keuze.’

Volgens de twee anti-abortusdemonstranten, die hun naam niet willen noemen, worden er ‘moorden’ gepleegd in de kliniek. Ze staan er voor vrouwen die twijfelen of ‘gewoon willen praten’, zeggen ze. Een vrouw die volgens de demonstranten ‘gedwongen werd’ abortus te plegen, zou door een gesprek met hen dinsdagochtend besloten hebben het toch niet te doen. Of de demonstranten inderdaad een vrouw op andere gedachten hebben gebracht, kan Benschop niet bevestigen. “We hebben vaker te maken met vrouwen die uiteindelijk niet komen, omdat ze niet zeker zijn van hun besluit of als de arts na het consult twijfelt of een vrouw wel uit vrije wil komt,” zegt hij.

Demonstratierecht

De demonstranten mogen bezoekers van de kliniek niet direct aanspreken. Een van de voorwaarden die burgemeester Halsema aan de demonstranten heeft gesteld is dat ‘in lijn met het principe van ongestoorde toegang tot medische zorg’ bezoekers van de kliniek niet gevolgd en aangesproken mogen worden ‘ten aanzien van hun persoonlijke medische situatie of keuzes, met als doel die keuzes mogelijk te beïnvloeden’. De demonstranten mogen alleen hun mening ‘op zicht- en gehoorafstand van de ingang van de kliniek kenbaar maken’.

Wel mogen ze praten met mensen die ‘uit eigen beweging’ naar de anti-abortusdemonstranten toe komen. Doordat ze goed zichtbaar tegenover de kliniek staan, kan dat ook gebeuren. “We zouden daarom graag zien dat ze op de Dam gaan staan, daar bereiken ze ook meer mensen,” aldus Benschop. “Maar ze zijn geïnteresseerd in het aanspreken van mensen en hinderen onder het mom van het demonstratierecht.”

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat ‘intimidatie te allen tijde onacceptabel is, evenals het ongewenst aanspreken van bezoekers van de kliniek’. “Samen met de politie monitoren we de situatie in Amsterdam actief. Indien zich situaties voordoen die niet toelaatbaar zijn, wordt daartegen opgetreden.” Doordat de demonstranten aan de overkant van de weg staan, is er volgens de woordvoerder ook in Amsterdam ‘in de praktijk sprake van een bufferzone’.

Twee jaar geleden oordeelde een Haarlemse rechter al dat burgemeesters betogers moeten kunnen verbieden om vrouwen bij abortusklinieken aan te spreken. Benschop en veertien andere abortuskliniekdirecteuren willen nog een stap verder, en gaan binnenkort minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vragen om landelijke wetgeving: “De regering laat de burgemeesters het nu zelf regelen, maar wij hopen dat de minister het landelijk gaat regelen.”

Bord 'Mijn lichaam, mijn keuze' bij de abortuskliniek in de Sarphatistraat. Beeld Verena Verhoeven