Onrust binnen D66 rondom nieuwe kieslijst

Hoe braver hoe hoger Ingewijde die anoniem wil blijven

Vink steunde Van Dantzig wel, maar was in de afgelopen vier jaar ook een raadslid dat zijn mening niet onder stoelen of banken stak. "Hoe braver hoe hoger," schampert een sympathisant van het trio, die zelf anoniem wil blijven omdat de plekken op de lijst nog niet helemaal vast staan.



Geheimhouding

Van Dantzig wil niet reageren omdat hij geheimhouding heeft beloofd totdat de lijst openbaar wordt. Namens de lijstadviescommissie laat Zoë Kwint weten dat er van een afrekening geen sprake is.



"Ik schrik daarvan want we hadden verwacht dat mensen teleurgesteld zouden zijn, maar niet dat het woord afrekening gebruikt zou worden. Daar is geen sprake van. Het is begrijpelijk dat mensen in de afgelopen vier jaar andere keuzes hebben gemaakt dan de lijsttrekker, daarop worden ze zeker niet afgerekend," zegt Kwint.



Raadslid Deliah Timman nam het ook op tegen Van Dantzig, maar krijgt naar verwachting wel een verkiesbare plaats.



De 3800 leden kunnen tot 5 november nog wijzigingen aanbrengen in de concept kieslijst. In 2014 zorgde dit ervoor dat diverse kandidaten op hogere plekken werden geplaatst.