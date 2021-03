Onnavolgbaar fietsbeheer in Amsterdam: blijf thuis, maar pak wel de fiets?

Het is een grote irritatie van Amsterdammers: de gemeente die lang geparkeerde fietsen losknipt en afvoert. En al helemaal nu we door corona vooral thuis moeten blijven. ‘Wordt zo mijn gehoorzaamheid beloond?’

Productiemedewerker Gwen Veninga (50) houdt zich keurig aan de coronaregels en werkt thuis. Haar fiets stond daarom ongebruikt bij haar werk aan de Herengracht. Begin februari moest ze toevallig iets ophalen van kantoor en opeens zag ze: fiets weg. De verknipte delen van haar slot lagen er nog naast.



Die is gejat, dacht Veninga nog. “Het was al de vierde fiets die was verdwenen. Ineens zag ik dat het wel heel erg leeg was in het rek. Toen ben ik toch maar eens het depot van de gemeente gaan doorpluizen.”



Daar vond ze haar fiets, op te halen tot medio maart. Veninga: “Dat kan toch niet? We komen niet naar kantoor, wat van ons wordt gevraagd, en die gehoorzaamheid wordt beloond met het weghalen van mijn fiets, vlak voor een kantoorpand. Van een aantal collega’s is de fiets ook weggehaald.”

Haar fiets heeft ze nog niet terug. “Dan moet ik helemaal naar Sloterdijk en ben ik 22,50 euro administratiekosten en een nieuw slot verder. Wel weer goed voor de lokale middenstand.”

Het is een grote ergernis van Amsterdammers: de gemeente die te lang of fout geparkeerde fietsen losknipt, in busjes laadt en verplaatst naar het fietsendepot in Sloterdijk. Er is op Facebook zelfs een groep die ‘Fietsdepotmaffia’ heet. In normale tijden kan deze opruimwoede al op weinig begrip rekenen, maar in deze tijd van coronamaatregelen (blijf zo veel mogelijk thuis!), is begrip al helemaal ver te zoeken.

Volgens een woordvoerder is de gemeente tijdens de lockdown in maart gestopt met handhaving, maar in september is er weer mee begonnen. “Dat deden we niet zomaar. Door de vele achtergelaten fietsen raakten de rekken te vol.”

Krijtstreepje

Rondom NS-stations en op drukke plekken zoals het Damrak of het Leidseplein geldt een maximale stallingsduur van twee weken. In de rest van de stad, binnen de Ring, hanteert de gemeente een termijn van zes weken. Handhavers zetten een krijtsteepje op fietsbanden, dat verdwijnt zodra er wordt gefietst. Ook worden foto’s van fietsenrekken genomen. Als het krijtstreepje na zes weken nog op de band staat, wordt een rode waarschuwingssticker op de fiets geplakt. De eigenaar heeft dan nog een week om de fiets te gebruiken, of te verplaatsen. Daarna wordt de fiets naar het depot gebracht.

“We nemen echt alleen nieuwe fietsen mee, waarvan we door de krijtstreep en foto’s kunnen bewijzen dat ze er te lang staan,” zegt de woordvoerder.

Fietsen die hinderlijk geparkeerd staan, voor deuren of buiten de vakken, kunnen al binnen een uur worden weggehaald.

Stukjes fietsslot

De woordvoerder heeft begrip voor de onvrede onder Amsterdammers dat de regels ook tijdens corona zo strikt worden gehandhaafd. “Daar wordt tijdens de behandeling van bezwaren zeker rekening mee gehouden. We willen graag de menselijke maat hanteren.”

De bezwaarprocedure van letterkundige Barbara den Ouden (48) loopt nog. Eerst moest ze de kosten betalen, pas daarna kon ze bezwaar aantekenen. Begin januari zag ze stukjes van haar fietsslot liggen bij het fietsrek voor haar woning op de Churchilllaan. Van den Ouden: “Hé, een junk, dacht ik nog. Ik had niet gedacht dat de gemeente de dief was, zeker niet in tijden dat we geacht worden niet naar buiten te gaan.”

Ze had de fiets enkele dagen eerder nog gebruikt. Een rode sticker heeft ze niet gezien, wel ‘iets wits’ op haar voorband. “Ik dacht, strooizout dat maar niet weggaat. De gemeente zegt dat het krijt is, maar je moet echt met water en zeep schrobben. Het is een hardnekkig wit goedje.”