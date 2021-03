Online winkelen om de hoek: Crisp haalt 30 miljoen euro op

Beeld Crisp

Crisp werd in 2018 in het Amsterdamse Food Center opgericht als online alternatief voor hoogwaardige voedingswinkels als Marqt of delicatessenzaken. In plaats van websupers als ah.nl of Picnic richt het bedrijf zich uitsluitend op lokale producten van inmiddels 650 boeren, speciaalzaken en voedingsbedrijven. Producten worden binnen een dag vers geleverd zodra klanten een bestelling doen.

Het bedrijf, dat inmiddels is verhuisd naar Westpoort en nu 500 mensen in dienst heeft, haalt de investering op bij onder meer het Duitse Target Global en het Amsterdamse Keen Venture Partners. Ook Jitse Groen, de oprichter van Thuisbezorgdmoeder Takeaway en mensen achter betaalbedrijf Adyen doen mee.

“Deze investeerders zijn een bewuste keuze. Kennis en ervaring uit het buitenland is nuttig voor ons,” zegt mede oprichter Tom Peeters. “Target heeft veel internationale kennis ook op het gebied van onze markt, onder meer met Delivery Hero. Keen kan ons ontzettend helpen in het bouwen van een organisatie op het gebied van technologie.”

De startup voorbij

Crisp haalde bij de vorige ronde, begin 2020, al 8,5 miljoen euro op. “Onze planning was toen al om na een jaar de volgende ronde te doen. Het is zeker niet zo dat het geld op is, maar we zijn toe aan een volgende fase voor het bedrijf. We zijn de startup na drie jaar wel voorbij, maar zijn nog lang geen gevestigd bedrijf.”

Crisp wil met het geld vooral investeren in de verdere ontwikkeling van software, met name voor de logistiek, maar ook in het elektrisch vervoer van bestellingen. Ook wil het bedrijf het aantal producten in het assortiment verder vergroten.

“Voor onze klanten lijken we net op een winkel, in de vorm van een app. Je kunt snel je boodschappen doen of je verdiepen in de producten. Maar achter die app zit onze eigen software, waarmee we vraag en aanbod aan elkaar koppelen.”

“We zijn geen traditionele supermarkt met allerlei producten in een magazijn. We zijn veel meer een marktplaats dan een retailer. We hebben 650 voedselbronnen en 300.000 mensen die onze app hebben gedownload. Elke nacht maken we de koppeling tussen tussen vraag en aanbod. We zijn zo ingericht dat we producten direct van de leverancier ontvangen en bij de consument bezorgen binnen 24 uur na de bestelling. We organiseren dat met militaire precisie.”

Seizoenen

“Dat gaat twee kanten op; leveranciers geven bij ons aan welke producten ze nu kunnen leveren. We zijn geen statische winkel waar spullen liggen. We spelen veel meer in op seizoenen en veranderingen. Voor vers voedsel is dat heel belangrijk.”

Het bedrijf claimt daarbij qua prijzen op dezelfde lijn te zitten als kwaliteitsproducten bij Albert Heijn en brutowinst te maken op de bestellingen. Gemiddeld wordt er per bestelling van 45 producten 100 euro uitgegeven, waardoor deze voor het bedrijf winstgevend kan zijn. Cijfers over het aantal klanten geeft Crisp uit concurrentieoverwegingen niet.

Crisp wil uiteindelijk ook naar het buitenland groeien. “We hebben de ambitie om een groot, onafhankelijk bedrijf te bouwen dat zowel gezond is als producent en financieel. We eindigen niet bij de landsgrenzen. We ontwikkelen ons snel, stappen naar het buitenland volgen. Dit model past overal in de wereld.”

De investering van 30 miljoen is de grootste in een Nederlands techbedrijf dit jaar tot nu toe. Vorig jaar werd voor een recordbedrag van 1,7 miljard in Nederlandse tech geïnvesteerd, waarvan 900 miljoen euro in Amsterdamse ondernemingen.