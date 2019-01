Online supermarkt Picnic gaat ook op zondag bezorgen

Een pilot in diverse steden was volgens de websuper dermate succesvol dat de zondagbezorging nu overal waar het bedrijf actief is gaat plaatsvinden.



De zondagbezorging werd getest in Utrecht, Ede en Veenendaal, Zoetermeer, Den Haag, Delft, Leiden en Almere. Volgens Picnic werd er in het westen van het land meer gebruik gemaakt van het concept. Ook in Ede en Veenendaal, steden met een christelijk karakter, stemde de animo het bedrijf echter tot tevredenheid.



Picnic bestaat nu enkele jaren, en bezorgt inmiddels in 70 plaatsen, voornamelijk steden. Een jaar geleden begon het in Amsterdam met bezorging in Oost en Zuidoost, vanaf half februari gaat het bedrijf in (bijna) heel Amsterdam bezorgen.



Vorig jaar steeg het aantal huishoudens waar de supermarkt bezorgt van 90.000 naar ruim 275.000, stelt het bedrijf. Openbare winst- en omzetcijfers zijn niet beschikbaar.



Extra banen

Bezorging op zondag is in Nederland niet uniek - Coolblue en Bol.com doen het bijvoorbeeld ook. Picnic is wel de eerste supermarkt die hier toe overgaat, stelt het bedrijf.



De twee grootste supermarkten van het land - Albert Heijn en Jumbo - melden op hun website dat zij zes dagen in de week boodschappen thuis bezorgen. De meeste van hun filialen zijn overigens wel op zondag open.