Online steun en demonstratie voor doodgeschoten Bas (24)

De 24-jarige Bas werd zaterdag doodgeschoten bij park de Oeverlanden. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Kort na de schietpartij overleed de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het slachtoffer kwam uit Badhoevedorp maar was woonachtig in Haarlem, aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer, waartoe Badhoevedorp behoort.

Op Twitter is de hashtag #GerechtigheidVoorBas maandag trending. Ook wordt er gepoogd om dit weekend een demonstratie te organiseren in Amsterdam. Er is een demonstratievergunning aangevraagd voor zondag 12.00 uur op de Dam, op initiatief van Youtube-kanaal MoetJeHorenTV. Dat laat de beheerder van het kanaal via Twitter weten.

De gemeente hoeft de demonstratie niet goed te keuren, maar kan voorschriften opleggen, zoals voldoende afstand houden of het dragen van mondkapjes. Als het te druk dreigt te worden op de Dam kan er een andere, ruimere locatie worden aangewezen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Tevens is er een stille tocht ter nagedachtenis aan Bas aangekondigd, zo meldt Hart van Nederland.

Aangevraagd: demonstratie Zondag 12:00 op de Dam te Amsterdam. #GerechtigheidVoorBas omdat #AllLivesMatter

(Zet ons maar weg als rechts extremist) pic.twitter.com/2a2zCeXEIx — MoetJeHorenTV (@TvMoet) 10 augustus 2020

Kinderen

Het slachtoffer werd op de zwempier bij park de Oeverlanden neergeschoten, vlak achter een speelgedeelte met een groot klimrek. Volgens getuigen hebben dus ook veel kinderen gezien hoe de man in elkaar zakte en daarna bloedend op de grond lag. De paniek was groot, zegt een vrouw die kort na het incident haar verhaal deed bij het rood-witte lint van de afzetting.

“Ik zag veel kinderen wegrennen,” zegt een vrouw die anoniem wil blijven. “Er was een meisje van 15 jaar dat alleen maar kon snikken. Ik ben gaan kijken. Toen ik erheen liep, zei een kleine jongen van ongeveer 7 jaar oud dat ik er niet naartoe moest gaan: ‘Daar ligt een man in het bloed.’”

De vrouw, die het strand bezocht met haar kinderen, ging toch. “Ik zag een man op z’n rug liggen, hij schokte.” Het duurde even tot het zwaargewonde slachtoffer kon worden gereanimeerd. “Mensen waren op zoek naar een AED, maar die konden ze niet vinden.”