Online haat tegen Blauwe Moskee heeft aandacht politie

Burgemeester Femke Halsema en hoofdcommissaris Frank Paauw willen meer gaan doen om de hate speech tegen islamitische Amsterdammers aan te pakken.

Met name de inspanningen van imam Yassin Elforkani en zijn gemeente die samenkomt in de Blauwe Moskee, en die zich tezamen regelmatig mengen in het maatschappelijke debat, kunnen rekenen op bescherming.

Beveiliging van de imam en het gebouw zijn al langer noodzakelijk, maar inmiddels waarschuwt de politie dat er ook online wordt meegekeken wat er aan haat en bedreigingen wordt uitgestort over de gemeenschap.

Wrang

Van de bijna 60 islamitische gebedshuizen in Amsterdam is de Blauwe Moskee veruit de bekendste. Anders dan veel andere moslimgemeenschappen in Amsterdam, deinst de blauwe moskee en haar imam Yassin Elforkani er niet voor terug om op te komen voor de rechten van islamitische gelovigen.

Zo was de Blauwe Moskee vorig najaar de eerste in de stad die op vrijdagmiddag de oproep tot gebed versterkt laat horen. Ook organiseerde het moskeebestuur tijdens de coronacrisis een speciale gebedsdienst om de hulpverleners te bedanken en bood het aan dat de stad gebruik mocht maken van de gebedsruimte als dat nodig was voor de opvang van zieken. “Het is wrang dat dit soort initiatieven op intimidatie en bedreigingen komen te staan,” zei burgemeester Halsema donderdagmiddag. “De Blauwe moskee moet veilig zijn voor de eigen gemeenschap, maar moet ook vrij kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat.”

Strafbaar

Elke keer als de moskee of imam Elforkani het nieuws haalt, komen er tientallen haatdragende reacties, vooral online. ‘Bom erop en opzouten dat tuig’ bijvoorbeeld, of ‘Opdonderen met die moskeeën’. Dit soort ‘berichtstormen’, vaak in reactie op nieuwsberichten die op Twitter of Facebook worden geplaatst zijn niet altijd strafbaar. Maar omdat ze in de hoeveelheid en de toon toch als intimiderend overkomen, en omdat het elke keer gebeurt als de Blauwe Moskee een initiatief ontplooit, heeft de burgemeester er genoeg van.

“Dit moeten we buitengewoon serieus nemen, zelfs als het niet strafbaar is,” zegt Halsema. “Dit betekent dat er grenzen worden aangebracht in de vrijheid van meningsuiting van de moskee en dat niet alleen de imam maar ook gemeenteleden zich buitengewoon geïntimideerd voelen.”

Huisbezoek

Momenteel worden er geen nieuwe beveiligingsmaatregelen genomen bovenop het bestaande pakket, maar politiechef Paauw kondigde wel aan dat de politie ook online meekijkt. “Die online bedreigingen hebben een hoog lafheidsgehalte. Als we iemand kunnen identificeren en achterover kunnen trekken, zullen we dat doen.”

Dit gebeurt niet alleen op basis van aangiften, maar ook proactief door sociale media en andere open bronnen te monitoren.” We nemen maatregelen ten aanzien van de veiligheid van het gebouw en de imam. En we zien ook wat er op internet plaatsvindt,” zei Paauw. Er zijn al diverse huisbezoeken afgelegd bij personen die online te ver zijn gegaan in de richting van de moskee. Dit worden ‘stopbezoeken' genoemd, waarbij de persoon in kwestie wordt gevraagd om zijn toon op internet te matigen.