Online graphic novel vertelt via zes personages het verhaal van de Februaristaking

Foto van ongeregeldheden in de Reguliersbreestraat in de aanloop naar de februaristaking , begin 1941. Beeld Stadsarchief

Duizenden communisten, metaalbewerkers, verkoopsters van de Hema en de Bijenkorf, tramchauffeurs en iedereen die verder maar durfde, legde in februari 1941 het werk neer. Amsterdammers en inwoners van omringende gemeenten staakten uit protest tegen de eerste razzia’s op joodse medeburgers waarbij zo’n vierhonderd jonge joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. De interactieve, online graphic novel destadmoetplat! gaat terug naar die tijd.

Deelnemers kunnen zelf een van de zes ‘archetypische personages’ kiezen met wie ze de vertelling willen starten. “De persoonlijke narratieven die we gebruiken om het verhaal te vertellen helpen het levensecht te maken. Alle karakters uit destadmoetplat! maken in het verhaal een ontwikkeling door die ons iets kan vertellen over onszelf,” zo vertelt de schrijver van het verhaal, Lyangelo Vasquez. Vasquez is documentaireregisseur, historicus en oprichter van de storytellingstudio Hyper Epic.

Staking beter begrijpen

Gekozen kan worden uit Bep, een verzetsstrijdster van het eerste uur, of Jan, een vurige dokwerker op de NDSM-werf. Ook is er Willem, een tramconducteur die eerst afzijdig blijft, maar na het geweld van de razzia’s ook gaat staken. Bram, een joodse jongen die de hoop verliest maar zich herpakt door de solidariteit van de staking. Rademakers, een NSB’er die speelbal is van de bezetter. En tot slot Neufeld, een nazi die de Jodenvervolging in werking zet en later de staking in de kiem probeert te smoren.

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 gaf Hyper Epic de opdracht om destadmoetplat! te ontwikkelen, met als doel ‘de essentie van de staking beter over te brengen aan jonge mensen’. Ook kan de productie worden gebruikt als educatiemateriaal. Leerlingen van Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer kregen het verhaal vrijdagmiddag als eersten te zien.

De herdenking van de Februaristaking vindt plaats op 25 februari 2022 op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Onder meer Paroolcolumniste Natascha van Weezel houdt daar dit jaar een toespraak.