Online drugsdealers nemen handel coffeeshops over

Screenshot. Beeld -

Drugsdealers laten online weten dat zij wél hasj en wiet verkopen. Dit gebeurt via Whatsapp en sms. Zo schrijft een drugsdealer: ‘Coffeeshops gaan dicht. Wees snel, want op is op.’

De prijzen van de hasj en wiet bij een dealer zijn aanzienlijk hoger dan in coffeeshops. In een coffeeshop kost één gram wiet of hasj gemiddeld tien euro, op de illegale markt zo’n twintig euro. Daarnaast moedigen de dealers aan om grote hoeveelheden te kopen. Zo bieden ze onder het mom van ‘bulkvoordeel’ 100 gram hasj of wiet aan voor 320 euro of zelfs 1000 gram voor 3200 euro. In een legale coffeeshop mag een klant niet meer dan 5 gram per keer kopen.

“Dit is waar de branche al jaren voor waarschuwt,” zegt een woordvoerder van Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN). “Als wiet en hasj illegaal worden, krijg je zulke praktijken.”

Screenshot Beeld -

Coffeeshops worden gezien als horecaondernemingen, waardoor ze ook moeten sluiten volgens de maatregelen van het kabinet. PCN heeft hier begrip voor, omdat het coronavirus nu belangrijk is om te bestrijden. Toch zijn ze het er niet mee eens dat ze gezien worden als horeca. “Coffeeshops behoren eigenlijk tot de detailhandel, maar met een horecatint.”

Volgens de woordvoerder van PCN zou het dan ook goed zijn wanneer coffeeshops gezien worden als afhaaltenten. Op die manier kunnen klanten de komende drie weken wel hun hasj en wiet blijven kopen. Ook zegt de woordvoerder dat coffeeshops zich ervan bewust zijn dat ze het virus kunnen helpen bestrijden, en daarom al serieuze maatregelen namen als het dragen van handschoenen. Of dit ook gebeurt bij dealers valt niet te controleren.

Eerder op de dag ontstonden al lange rijen voor coffeeshops nadat het kabinet aankondigde dat deze ook dicht moesten. De sluiting van de coffeeshops zal ten minste tot en met 6 april duren.