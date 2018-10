Online bestelde kleding passen? Dat kan in de DHL-paskamer

Op het Noordeinde in Den Haag staan de eerste pashokjes al, de Van Baerlestraat in Amsterdam volgt later in deze maand. Het kledingstuk dat bij het servicepunt wordt opgehaald en onverhoopt niet past, kan hier snel en makkelijk geretourneerd worden. Zo hoeft de consument voor een eventuele retourzending niet opnieuw op pad.



Het idee is afkomstig van studenten van de Avans Hogeschool, opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement. In april deden zij in het kader van hun studie onderzoek naar oplossingen voor de 'last mile', de uiteindelijke bezorgfase bij online aankopen.



Studenten

"De frisse blik van studenten kan onverwachte nieuwe inzichten opleveren," aldus Ronald Leunisse, managing director van DHL Express in Nederland. "Het idee van de paskamers sprong er uit. Tenslotte zijn tijd en gemak belangrijke factoren bij het online winkelen."



