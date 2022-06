Onlangs vrijgesproken ex-geldschieter OFC Marwan Khairi opgepakt voor grootschalige cocaïnehandel

Bij de doorzoeking werden meerdere goederen, een geldbedrag en een vuurwapen in beslag genomen. Beeld Politie

Khairi werd twee weken geleden nog in een jarenlang slepende strafzaak in hoger beroep vrijgesproken van het witwassen van meer dan een miljoen euro en belastingfraude. Nu wordt hij beschuldigd van het bezitten en verhandelen van grote hoeveelheden harddrugs.

Tijdens doorzoekingen op verscheidene plaatsen waaronder Oostzaan zijn een vuurwapen, drie auto’s, exclusieve horloges, sieraden en een groot geldbedrag in beslag genomen. Ook een medeverdachte van 46 jaar uit Oostzaan is gearresteerd.

Het bewijs tegen Khairi komt voor een belangrijk deel uit onderschept berichtenverkeer uit de neergehaalde computerservers van Sky ECC.

Vrijspraak

Na zijn vrijspraak in de witwaszaak reageerde Khairi tegenover Het Parool nog opgetogen, omdat de verdenkingen volgens het hof na al die jaren waren gepareerd met bewijs dat Khairi veel geld uit Jordanië ontving van zijn steenrijke vader.

De overheid vlaste al vele jaren op Khairi omdat de recherche niet geloofde dat hij zijn exclusieve spullen en luxe levensstijl legaal bekostigde.

De toenmalige burgemeester van Oostzaan sloot in 2020 het complex waar amateurvoetbalclub OFC speelt, omdat hij de betrokkenheid van Khairi als geldschieter van het eerste, succesvolle elftal zag als ‘ondermijning’ door de onderwereld van de bovenwereld.

Khairi en het bestuur van OFC hebben altijd volgehouden dat er niets mis was. De rechter heropende het complex onmiddellijk na een spoedprocedure, omdat de burgemeester onvoldoende had onderbouwd dat Khairi bijvoorbeeld achter geweld zat zoals het leggen van handgranaten, een beschieting en brandstichting - steeds bij personen met wie hij in conflict was (geweest).