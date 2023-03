Onlangs geopende café De Willem in Haarlemmerpoort gesloten vanwege ontbrekende vergunningen

Café De Willem op het Haarlemmerplein. Beeld Nina Schollaardt

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het café, waar ook gegeten kan worden, op 3 februari gedwongen is om te sluiten. Zo ontbrak de horecavergunning en ook de vergunning voor het schenken van alcohol. Daarnaast was er geen melding gedaan over de brandveiligheid van het gebouw en miste de milieuvergunning.

Verder is er door de gemeente ‘geconstateerd dat er in afwijking is gebouwd volgens de omgevingsvergunning’. Ook moet er dus een nieuwe omgevingsvergunning voor het pand verleend worden. Inmiddels heeft het café alle benodigde vergunningen aangevraagd. Hoe lang het gaat duren voordat die er zijn en het café dus nog gesloten moet blijven, is niet bekend.

‘Miscommunicatie’

Mede-eigenaar Jamie van der Will spreekt van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. “Het is een miscommunicatie tussen ons en degene die de vergunningen zou rondmaken,” zegt hij. “Normaal zouden we het zelf doen, maar we hebben het uit handen gegeven omdat het een complex pand is. We zijn nu alles een voor een aan het oplossen. Dat is het proces waar we nu in zitten.”

Hoe lang het precies gaat duren, kan Van der Will niet zeggen. “Maar ik hoop tussen de vier en acht weken goed nieuws te hebben,” zegt hij.

De Willem ging eind december open in de gerenoveerde Haarlemmerpoort aan het Haarlemmerplein. Van Der Will en zijn compagnon Maarten de Vries, die samen ook de Kopstootbar op de Marnixstraat bij het Leidseplein bestieren, vertelden destijds dat het karakter van de poort bij de ontwikkeling van het café leidend was. “Je moet het gevoel krijgen dat De Willem al heel lang in de Haarlemmerpoort zit.”

