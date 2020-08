Onlangs door Ziyech geopende kapperszaak dicht om geweld

Burgemeester Femke Halsema sluit barbershop Alles in Bedrijf aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West. Voor de kapperszaak was in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie en in de nacht van vrijdag op zaterdag werd de pui meermaals beschoten.