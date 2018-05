Ongezien door de stad lopen is hartstikke onmogelijk

Als je je wifi-signaal van je telefoon niet uit hebt staan, worden je bewegingen in de Kalverstraat en op de Wallen in het kader van 'crowd management control' in de gaten gehouden. En ook als je wifi wel uitstaat word je meegeteld: daar zorgt een van de telcamera's wel voor.



In de rest van de stad word je vooral in de gaten gehouden door de verschillende camerasystemen: zoals politiecamera's, verkeerscamera's en milieuzonecamera's. Ook is een nieuwe proef met 80 bodycams voor politie en handhavers gestart en rijden er scanauto's die meer doen dan alleen controleren op betaald parkeren.



Door de wildgroei van dit soort systemen concludeert de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) in het jaarverslag over 2017 dat burgers, in tegenstelling tot wat de gemeente uitdraagt, er niet langer van uit kunnen gaan dat zij zich onbespied op straat kunnen bewegen.



En dan kijkt het CPA alleen nog maar naar de gemeentelijke systemen: op private camera's en sensoren heeft niemand zicht.



In kaart gebracht

"Eigenlijk hebben we geen idee hoeveel en welke systemen precies in de stad hangen en hoe die samenwerken," zegt commissievoorzitter en voormalig gemeentelijk ombudsman Ulco van de Pol.



"De door het college bij herhaling beleden opmerking dat je je in Amsterdam onbespied kan wanen, klopt in ieder geval niet. Maar om te oordelen of dat ook erg is, moet je exact weten wat er aan de hand is."