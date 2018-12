Ongewapende boa's vrezen oud en nieuw

"We staan voor een stevige uitdaging," zegt ook Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren.



Hij wil politiemensen veilig door oud en nieuw loodsen, maar ook zorgen dat hulpverleners en boa's hun werk veilig kunnen doen. Dat wordt ingewikkelder doordat 'een lappendeken' aan vuurwerk beperkende maatregelen door gemeenten ontstaat.



Overlast

Doordat vuurwerk op de ene plek verboden wordt, kan op een andere plek juist meer overlast ontstaan en meer politie-inzet nodig zijn. Maar precies valt dat niet te voorspellen.



De politie mist ondertussen de extra capaciteit die nodig is om op een toenemend aantal vuurwerkvrije zones te handhaven. Boa's worden daar wel voor ingezet. "Als boa's er niet uitkomen, kijkt iedereen weer naar ons."



Verkuijlen laat weten dat boa's die in het nauw komen op snelle ondersteuning kunnen rekenen. Dat geldt ook voor ambulancepersoneel en de brandweer. Die laatste groep wordt op risicovolle plekken al bij het aanrijden begeleid door de politie. Lakenman vreest echter voor de positie van boa's, ook als de politie gauw te hulp schiet. "Vijf minuten kunnen heel lang duren als je echt in de knel zit."



Vuurwerkgerelateerde problemen beginnen overigens steeds eerder, constateert de politie. In Haarlem verloor een jongen onlangs een hand door zwaar vuurwerk. Er is al meer dan 30.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd op 16.000 kilo.