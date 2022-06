Ongeveer 2000 bezoekers tijdens open huis musea aan de Amstel

Het tijdelijke onderkomen van het Amsterdam Museum in een vleugel van de Hermitage, terwijl het eigen gebouw wordt gerenoveerd. Beeld ANP / ANP

Bezoekers konden de tentoonstellingen bekijken van het tijdelijke Amsterdam Museum, de serie Dutch Heritage Amsterdam en Museum van de Geest.

Ook waren er allerlei activiteiten die speciaal voor het open huis werden georganiseerd, zoals een lezing van de Amerikaanse historicus en journalist Russel Shorto en een ontmoeting met kunstenaar Raquel van Haver. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink, oud-minister Ingrid van Engelshoven en econoom Heleen Mees waren aanwezig, aldus een woordvoerder van initiatiefnemer Amsterdam Museum.

Het Amsterdam Museum zit momenteel vanwege een grootschalige verbouwing in een vleugel van het museumcomplex aan de Amstel. De serie Dutch Heritage Amsterdam ontstond nadat onlangs de Hermitage in de hoofdstad de banden verbrak met het gelijknamige staatsmuseum in Sint-Petersburg vanwege de oorlog in Oekraïne. De komende tijd lenen diverse musea een topstuk uit voor de serie, terwijl de organisatie zich in de tussentijd beraadt op plannen voor de toekomst.