Ongeval Weesp waardoor ongeboren kind overleed: 9 maanden cel

- Beeld ANP

De verdachte had te veel alcohol gedronken en reed op 24 maart vorig jaar met zijn auto op de verkeerde weghelft op de Gooilandseweg in Weesp. Hij klapte frontaal op de auto van de zwangere vrouw.

Het slachtoffer liep zwaar lichamelijk letsel op waardoor haar ongeboren kind ernstige hersenschade opliep. Daardoor werd de zwangerschap vroegtijdig afgebroken. Onderzoek wees uit dat er geen andere oorzaak kan zijn voor het overlijden van het kind dan de aanrijding, oordeelde de rechtbank in Lelystad vrijdag.

De man heeft verklaard dat hij die avond nerveus was en tijdens het rijden merkte dat hij in slaap viel. Ook had hij geen rijbewijs.

De Pool is al eens eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij zat tijdens het nieuwe ongeval nog in de periode dat hij drie jaar lang geen auto mocht besturen, ook al had hij toen ook al niet eens een rijbewijs.