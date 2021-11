Ongeregeldheden blijven uit rondom risicogebied Mercatorplein

Het besluit om het Mercatorplein aan te wijzen als risicogebied paste bij de mogelijke onrust in de rest van het land. Beeld Mischa Schoemaker/ANP

Iedereen die zich in het gebied bevond, kon vanaf 18.00 uur vrijdagavond preventief worden gefouilleerd. ‘Beeld dat wij hebben is dat het tot nu toe rustig is gebleven,’ stelt een woordvoerder van de gemeente vrijdagavond.

Om 19.00 uur gaven demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. Daarin kondigden ze aan dat Nederland in een ‘avondlockdown’ gaat: horeca, cultuurgelegenheden, (amateur)sport en niet-essentiële winkels moeten tussen 17.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends dicht.

Het besluit om het Mercatorplein aan te wijzen als risicogebied paste bij de mogelijke onrust in de rest van het land. De driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie kwam vrijdag bijeen voor overleg. De politie in Amsterdam was voorbereid op verschillende scenario’s. Ook de landelijke politie hield rekening met onaangekondigde demonstraties, ongeregeldheden en mogelijk ook rellen na de persconferentie.

Noodverordeningen

Op meerdere plekken in het land waren noodverordeningen afgekondigd, bijvoorbeeld in Maastricht en drie andere Limburgse gemeenten. Dat is ingrijpender dan het afkondigen van een veiligheidsrisicogebied, omdat de autoriteiten daarbij strenger mogen optreden. In Maastricht gold ook een verbod op het bezit van vuurwerk, gezichtsbedekking en een samenscholingsverbod.

Een week eerder vonden er in meerdere steden in Nederland rellen plaats. Vooral in Rotterdam was het onrustig: politieauto’s werden in de fik gestoken en panden van tientallen ondernemers raakten beschadigd. Zulke scenario’s bleven in de uren na de persconferentie echter uit.