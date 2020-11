Ongenoegen over plotselinge vertrek wethouder Sharon Dijksma tijdens crisis

Sharon Dijksma (49) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht en vertrekt na 2,5 jaar als wethouder van Amsterdam. De transfer van de meest ervaren bestuurder van de stad komt op een slecht moment. De stad verkeert in crisis, de bruggen en kades staan op instorten.

Dijksma is dinsdagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Utrecht, waar ze Jan van Zanen opvolgt, die op zijn beurt naar Den Haag is vertrokken. “Ik vertrek met pijn in het hart,” zegt ze in een toelichting. “Ik ben van Amsterdam gaan houden, maar dit is een unieke kans.”

Het ambt van burgemeester was al langer een brandende ambitie van de PvdA-politica. In 2012 solliciteerde ze voor het burgemeesterschap van Nijmegen en was ze de voorkeurskandidaat van de vertrouwenscommissie. Na een tumultueuze raadsvergadering en ingewikkeld politiek spel ging uiteindelijk CDA’er Hubert Bruls er met het ambt vandoor.

Acht jaar later is het Dijksma alsnog gelukt, in een van de vier grote steden nog wel.

Ongelukkig moment

Voor Amsterdam is het vertrek van Dijksma een verlies, ook nog eens op een ongelukkig moment. Eerst over het verlies: de PvdA-politica is de ervaren rot in een vrij onervaren gemeentebestuur. Dijksma was drie keer staatssecretaris, van Onderwijs in het kabinet-Balkenende IV, van Economische Zaken in Rutte II en later van Infrastructuur en Milieu. Geen van de andere wethouders kan tippen aan zo’n bestuurlijk cv, ook de burgemeester niet.

Haar ervaring gaf Dijksma ook aanzien in de Stopera. Raadsleden respecteerden haar status en in het debat bleef ze over het algemeen vrij gemakkelijk overeind. Eén keer kwam ze in de problemen, toen de oppositie Dijksma en haar college Marieke van Doorninck onder handen nam in het debat over de noodlijdende vuilverbrander AEB. Uiteindelijk bleef dit zonder gevolgen.

Het vertrek van Dijksma komt op een slecht moment voor Amsterdam. Het gemeentebestuur moet een coronacrisis bezweren en alles op alles zetten om de financiële gevolgen te beperken. Dijksma speelt hierin, met haar ervaring, een belangrijke rol. Bovendien heeft ze een zware portefeuille met tal van kwesties die nog lang niet zijn afgerond.

De erbarmelijke staat van de bruggen en kades bijvoorbeeld. Het gaat Amsterdam honderden miljoenen kosten om die, na jarenlange verwaarlozing, op orde te brengen. Dan is het, zacht gezegd, onhandig als de verantwoordelijke wethouder vertrekt. Ook speelt Dijksma een belangrijke rol in het voornemen van Amsterdam om een brug of tunnel aan te leggen naar Noord. Amsterdam maakte hierover lange tijd ruzie met het Ministerie, maar Dijksma heeft, met haar Haagse ervaring en connecties, de boel weten te sussen. Haar banden met Den Haag zullen in dit dossier worden gemist.

Ongenoegen

Dijksma is ook verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, dat onder grote druk staat door de crisis, en ze kon net beginnen aan de uitvoering van de plannen om de stad autoluw te maken. “Een goede timing bestaat niet,” zegt Dijksma. “Ik heb niet kunnen voorzien dat deze plek in Utrecht nu vrij zou komen.” Volgens haar is inmiddels voldoende geld vrijgemaakt voor het herstel van bruggen en kades en kan haar opvolger direct aan de slag met het autoluw maken van de stad. “Deze dossiers hangen echt niet van één wethouder af.”

Raadsleden, wethouders en de burgemeester feliciteren Dijksma hartelijk met haar overstap, maar bronnen in de Stopera melden dat binnen de coalitie wel wat ongenoegen is over dit plotselinge vertrek tijdens een crisis. Zeker omdat Dijksma tijdens de onderhandelingen over de nieuwe begroting voortdurend aanschoof als extra wethouder, terwijl ze al aan het solliciteren was.

Dijksma werkt tot haar benoeming gewoon door als wethouder. Daarna zal ze met haar gezin verhuizen naar Utrecht. “We hebben dit thuis uitvoerig besproken en ze snappen de consequenties van deze keuze.” Dijksma heeft drie kinderen. Eind vorig jaar beviel ze van een dochter. “We hebben een echte Amsterdammer in het gezin, dat pakt niemand ons af.”