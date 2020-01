Ongemak en ongeluk door afsluiting fietstunnel onder CS

Een meisje met rode rugzak knalt tegen het hek op. Beeld Jakob van Vliet

Om 16.42 uur, minder dan twee minuten voor de hekken van de Cuyperspassage opengaan, gaat het fout. Een meisje, rode rugzak, lange zwarte jas, komt aangefietst vanaf het Stationsplein. Eerst denk je nog: ze ziet toch zeker wel dat het rolhek gesloten is? Een fractie van een seconde later, realiseer je je dat ze het echt niet ziet. Een seconde later knalt ze ertegenaan. Niet hard, de schade is te overzien, ze is alleen een beetje geschrokken. Was ze in de weer met haar telefoon misschien? “Nee hoor, ik was gewoon in gedachten verzonken.”

Zoals dit meisje waren er maandagmiddag gelukkig niet veel. De meeste mensen slaan ruim voor de tunnel onder CS al af in westelijke richting. Slechts een enkeling besluit toch even te proberen of ze onder de sporen kunnen doorfietsen, direct richting pont. Maar eenmaal daar is het de meesten in een oogopslag duidelijk: de Cuyperspassage is dicht, iedereen zal moeten omfietsen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Een jongen moet pardoes omkeren. Beeld Jakob van Vliet

Doorgang

Hij is net vier jaar open, maar inmiddels heeft de Cuyperspassage, de fietstunnel die precies uitkomt bij de aanlandingsplaatsen van de pontveren achter CS, zich al ontwikkeld tot een bijna niet te vermijden doorgang voor fietsers. Naar schatting zo’n 15.000 mensen maken dagelijks gebruik van de passage. 110 meter lang, 10 meter breed, maar wie vanaf de stad in noordelijke richting fietst, komt ineens uit in een andere wereld. Een wereld van licht en ruimte, onvergelijkbaar met de benauwde Amsterdamse binnenstad.

Maar dan moet ie wel open zijn en dat is de Cuyperspassage dus niet: vanaf zondag tot en met 14 februari is de fietstunnel door de week gesloten overdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Een aannemer vervangt in deze periode de kabels en leidingen op het Stationsplein, waardoor de drukke doorgaande route voor fietsers ineens onbruikbaar is.

Irritante slingers

Fietsers zullen moeten omfietsen. Vanaf de pont uit Noord moeten zij met enkele irritante slingers gebruik maken van de westelijke onderdoorgang. Omdat de Ibisweg eenrichtingsverkeer is, zijn fietsers gedwongen een stukje het Singel op te fietsen om daarna door een haakse bocht weer uit te komen voor het station. Geklokte omrijtijd: bijna drie minuten.

Vervelend, zeggen de meeste fietsers deze middag. Jessica Antonisse was maandagmorgen naar eigen zeggen te laat op school door de afsluiting. “Je kan zeggen: wat is nou drie minuten? Maar iedere minuut die ik ’s morgen langer in bed kan blijven liggen is er één.”

Het zit ‘m niet in de tijd, zegt klasgenoot Michou Alexander, maar meer in de ingewikkelde omrijroute die je moet volgen. “Al die bochten, steeds maar remmen en het is zo druk. Het zou fijn zijn als ze allemaal een beetje sneller werken.”

Het is niet het enige ongemak op deze plek. Ook de metro-uitgang die op de westkant van het Stationsplein uitkomt, is gedurende dezelfde periode afgesloten. En voetgangers worden aan de westelijke voorzijde van CS door een inderhaast opengetrokken blik verkeersregelaars langs de werkzaamheden en de passerende trams heen geleid. Ook is een aantal van de toegangsdeuren van het station gesloten.

De eerste dag zijn de bouwvakkers sneller klaar met hun werkzaamheden. Om 16.44 uur gaan de rolhekken omhoog. Net twee minuten te laat voor het meisje met de rode rugzak.

Fietsers bij de fietstunnel onder het Centraal Station. Beeld Jakob van Vliet