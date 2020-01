Ongelukken leiden tot grote files rondom Amsterdam

De verkeerssituatie rondom Amsterdam. Beeld ANWB

Wie via de A10 de stad in moet, ontkomt niet aan de file. Ring-West staat vast vanaf de Coentunnel tot aan knooppunt Amstel. Dat levert een vertraging op van bijna drie kwartier.

Ook de oostelijke kant van de Ring staat vast. Vanaf afrit Volendam tot knooppunt De Nieuwe Meer duurt een reis hier ruim zeventig minuten langer. De file beslaat ruim 17 kilometer.

Ook automobilisten vanuit de richting Utrecht moeten rekening houden met een langere reistijd. Op de A2 richting Amsterdam staat een file van zestien kilometer, wat resulteert in bijna een half uur later aankomen. Daarnaast is het druk op de A4 en A5 richting Amsterdam. Op de A4 geldt zelfs een extra reistijd van ruim anderhalf uur.