Ongedocumenteerde Amsterdammers kunnen eindelijk ook een QR-code krijgen

Elke ongedocumenteerde komt ‘uiteraard ook in aanmerking voor een booster’, aldus wethouder Simone Kukenheim. Beeld Jerry Lampen/ANP

Lange tijd stonden zeker zo’n tienduizend ongedocumenteerde personen die in Amsterdam leven buitenspel omdat zij geen code konden krijgen als bewijs dat ze zijn gevaccineerd. In september beloofde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze te verstrekken, maar het kostte vervolgens drie maanden om dit te realiseren.

Kukenheim zegt blij te zijn dat een grote groep ongedocumenteerden nu ook aanspraak kan maken op een digitaal vaccinatiebewijs. Het gaat om personen die beschikken over een identiteitsbewijs uit een ander land of een vreemdelingennummer, dat wordt toegekend zodra iemand een toelatingsprocedure in Nederland start bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij kunnen vanaf volgende week naar de plek gaan waar ze gevaccineerd zijn om een QR-code aan te vragen.

Boosterprik

Het probleem is hiermee niet voor iedereen opgelost. Ongedocumenteerde mensen zonder geldig legitimatiebewijs of vreemdelingennummer komen nog niet in aanmerking voor een QR-code. De GGD zegt in afwachting te zijn van het rijk om ook voor hen een oplossing te creëren. Het is niet bekend hoe groot deze groep is, omdat zij vaak onder de radar leven.

De wethouder zegt dat de elke ongedocumenteerde ‘uiteraard ook in aanmerking voor een booster’ komt.