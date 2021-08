Onenigheid tussen overvallers over gebruik geweld bij wildwestroof in Amsterdam-Noord

Rechtbanktekening van verdachten Nourdine H. (tweede van links) en Valon M. (derde van links) tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank Amsterdam. Beeld ANP

Twee van de zes verdachten, de 38-jarige Sidy S. en de 43-jarige El Hachmi A., hebben verklaringen afgelegd over de voorbereiding van de roof. Beiden hebben verteld hoe ze, in de dagen voor de overval, samen met de later door de politie doodgeschoten Osiris Diawara met twee auto’s vanuit Parijs naar België zijn gereden.

Daar ontmoetten ze in een appartement een aantal Belgische mannen die mee zouden doen met de roof. Ze namen het plan van A tot Z door. Een Belg toonde beelden van het pand van Schöne Edelmetaal. De groep beschikte over informatie hoe lang ze moesten wachten als de waardetransporttruck van Brink’s eenmaal het pand was binnengereden. Daarnaast waren de overvallers op de hoogte van de potentiële buit die aan boord van de vrachtwagen was: goud en geld ter waarde van miljoenen euro’s.

In de woning bevonden zich ook wapens die bij de overval gebruikt zouden worden. Automatische vuurwapens maar ook pistolen. Daarnaast hadden de Belgen er kogelvrije vesten klaargelegd, bivakmutsen, een slijptol en spijkers om banden mee lek te laten gaan. In de omgeving van de woning stonden ook de auto’s waarin de groep na de roof zou overstappen. Die waren voorzien van een jerrycan benzine.

Meningsverschil over geweld

Een dag voor de overval reizen drie leden van de bende naar Amsterdam. Een van de mannen voelt aan de zware stalen toegangsdeur van het pand van Schöne Edelmetaal. Terug in het appartement in België wordt besloten om de toegangsdeur met de Porsche Cayenne te rammen, wat later ook gebeurt. Ook wordt besproken hoeveel geweld er gebruikt zal worden.

Volgens Sidy S. wordt er in de woning gezegd dat er alleen maar in de lucht geschoten zal worden. Sommige overvallers geven aan daar anders over te denken. In het geweld dat later bij de overval gebruikt is, ziet het OM een bevestiging van dat verhaal.

Wanneer het waardetransport van Brink’s op 19 mei bij Schöne is aangekomen, bevat het voertuig voor ruim 67 miljoen aan waarde. Nadat de overvallers de poort hebben geramd, bedreigen ze het personeel en binden ze hen vast met tiewraps. Buiten schieten twee van de overvallers met hun wapens in de lucht. In korte tijd grissen de overvallers ruim 14 miljoen euro bij elkaar.

‘Wild west achtervolging’

Wat volgt is, in de woorden van het Openbaar Ministerie, een ‘wild west achtervolging’ waarbij gericht op de politie wordt geschoten. Op de Meeuwenlaan worden twee politiebussen met studenten en hun begeleiders onder vuur genomen. Even verderop worden nog eens twee politieauto’s onder vuur genomen.

Op de A10 proberen twee van de drie auto’s zigzaggend aan de politie te ontkomen. Er worden snelheden bereikt van 180 kilometer per uur. Ook hierbij wordt meerdere keren geschoten.

Kort nadat de overvallers twee van de drie gebruikte auto’s brandend hebben achtergelaten in Broek en Waterland arriveert de politie. De eerste agenten krijgen een automatisch vuurwapen op zich gericht en worden, volgens getuigen, door Manuel T. beschoten. Alleen door hard achteruit te rijden weten de politiemensen zich in veiligheid te brengen.

Rennen door een weiland

In het dorp wordt de 43-jarige Nourdine H. neergeschoten door de politie. Als een van de agenten die hem vervolgens aanhoudt vraagt of hij gewond is roept H. ‘belt, belt, explosive’. Nadat de agent zich op hem heeft gestort, blijkt het vals alarm. “Deze agent heeft werkelijk gedacht dat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn eind zou komen,” aldus het Openbaar Ministerie.

Een aantal andere overvallers probeert ondertussen, rennend door een weiland, te ontkomen. De 47-jarige Osiris Diawara wordt doodgeschoten door de politie.

In Broek in Waterland wordt een deel van de buit teruggevonden.

De tweede Audi is naar Diemen gereden en daar in brand gestoken. De inzittenden van die auto zijn overgestapt en met een deel van de buit weggekomen. Volgens het OM gaat het om ruim 4 miljoen euro aan edelmetalen.

Justitie in Nederland werkt momenteel samen met de Belgische en Nederlandse autoriteiten bij het traceren van de verdachten die ontkomen zijn en bij het terugvinden van de resterende buit.