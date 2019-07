Onenigheid over verschuiven tramhalte voor Amsterdam Centraal

Beeld ANP

Het zit ’m allemaal in de zich al ­jaren voortslepende discussie over de herinrichting van het Stationsplein. Nu nog liggen de gewraakte haltes bijna aan de uiterste oostelijke zijde van het plein, maar uit ontwerpen voor de herinrichting blijkt dat het trosje in- en uitstapplekken een stevig eind in westelijke richting opschuift. Daarmee ­komen met de name de sporen 1 en 2 precies tussen de uitgang van het station en het Koffiehuis te liggen. Dat is commercieel niet handig, zou je denken, maar er speelt meer.

Het is een belangrijke looproute voor heel veel mensen, menen zowel verhuurder Flint als huurders als restaurant Loetje, de Amsterdamse Watertaxicentrale, rondvaartbedrijf Stromma en Amsterdam Marketing. En het GVB dus. In een brief aan de gemeenteraad schrijven zij te vrezen voor ‘onoverzichtelijke en verkeersgevaarlijke situaties’.

Alternatieven

De angst van het Koffiehuis en haar bewoners is dat bezoekers, met name toeristen, maar ook anderen ‘die gehaast van A naar B willen komen’, zich straks tussen stilstaande en optrekkende trams door moeten begeven.

De situatie wordt bovendien verergerd doordat op de eerste sporen vanaf het station gezien, vanaf halverwege volgend jaar tramlijn 26 zijn beginpunt heeft. Die trams zijn twee keer zo lang als normaal, omdat ze gekoppeld zullen worden ingezet. Dat levert extra risico’s op, verwacht het Koffiehuis.

Mede namens zijn huurders heeft Koffiehuiseigenaar Flint, met een investeringsmaatschappij van de steenrijke familie Fentener van Vlissingen, allerlei alternatieven bedacht. Maar ze lopen nu te hoop tegen het gemeentebestuur, dat zegt dat het inmiddels te laat is voor aanpassingen aan het ontwerp en het bestemmingsplan.

Het GVB zit met de kwestie in zijn maag: voor een reactie wordt verwezen naar de gemeente, die verantwoordelijk en aanspreekpunt is voor het dossier. Over de positie waarin het vervoersbedrijf zit, zegt een woordvoerder slechts: “De eigenaar stelt namens de huurders te spreken, waarvan het GVB er een is. Als huurder willen we graag op een zichtbare locatie zitten, maar onze ov-taak en de veiligheid staan altijd voorop. We willen graag meedenken over de ontstane situatie.”