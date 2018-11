Onenigheid over online enquête over toekomst Schiphol

Alle partijen bereiden zich voor op een nieuw akkoord waarbij alle afspraken ter discussie staan.

Zo gaat het nog negen opgaven door. Bij de vraag hoe wonen en vliegen in de nabijheid van Schiphol moet worden geregeld, luidt het antwoord: 'Voor bestaande bewoners dient er alles aan gedaan te worden om de overlast terug te dringen. Dus niet geluidwinst door stillere vliegtuigen deels omzetten in groei.'



Ingestemd

Dat is voor tegenstanders van Schipholgroei een voor de hand liggend antwoord. Maar het wordt gegeven door dezelfde bewonersgroepen die eerder binnen de Omgevingsraad hebben ingestemd met de afspraak dat na 2020 de helft van de geluidwinst die is behaald door de inzet van stillere vliegtuigen wél kan worden ingezet voor verdere groei van de luchthaven.



Die afspraak uit het Aldersakkoord werd na lang overleg ook door de luchtvaartsector geaccepteerd en maakt deel uit van het regeerakkoord van het huidige kabinet.



"Het klopt dat de bewonersorganisaties het Aldersakkoord, met die afspraak hebben getekend," zegt Matt Poelmans, een van gedelegeerden in de Omgevingsraad namens omwonenden die betrokken is bij de opzet van de raadpleging. "Maar alle partijen bereiden zich voor op een nieuw akkoord waarbij alle afspraken ter discussie staan."



'Zwaktebod'

"Dat bepleiten ze intern al een hele tijd," zegt voorzitter Frank Allard van Barin die de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol in de Omgevingsraad vertegenwoordigt. "Maar de afspraken liggen anders. Dat er partijen zijn die zich zo gedragen, is niet juist. De luchtvaartsector heeft mensen alleen gestimuleerd om mee te doen, zonder op te dringen hoe moet worden gereageerd. Om reacties voor te gaan kauwen, is een

zwaktebod."



Volgens Poelmans moeten de vooraf ingevulde vragen gezien worden als 'handleiding'. "Het is een ingewikkeld onderwerp met moeilijke termen. Niet iedereen zal ze meteen begrijpen. Mensen kunnen de antwoorden overnemen of het formulier direct opsturen. Maar we roepen ze vooral op met hun eigen reacties te komen op basis van deze hulp. En natuurlijk, als je ergens over van mening verschilt, dan hoop je natuurlijk dat men jouw mening volgt."



"De Omgevingsraad wil weten wat andere mensen, die nu misschien zeggen dat hen nooit wat wordt gevraagd, vinden. Maar we zullen zien, Uit de raadpleging over de vliegtaks bleek dat mensen toch liever hun goedkope vluchten willen houden."



Mager

Het aantal reactiestot nu toe - 4200 - valt Allard tegen. "Als ik deze cijfers zie, is dat niet indrukwekkend. Dit is een internetconsultatie voor heel Nederland. Dan vind ik dit resultaat nogal mager. Het sluit aan bij de vraag of omwonenden van Schiphol nog wel goed zijn vertegenwoordigd."



De resultaten worden 8 december in Amsterdam gepubliceerd en maken deel uit van het advies dat de Omgevingsraad eind dit jaar over groei van Schiphol aan het kabinet moet doen.